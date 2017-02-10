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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2017 году специалисты волгоградского филиала МРСК Юга проведут комплексный ремонт 44 подстанций 35-110 кВ.

В 2017 году специалисты волгоградского филиала МРСК Юга проведут комплексный ремонт 44 подстанций 35-110 кВ.

22 февраля 2017, 17:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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В целях усиления качества электроснабжения потребителей специалисты волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») в 2017 году проведут комплексный ремонт 44 подстанций 35-110 кВ., 19 силовых трансформаторов 35-110 кВ и более 400 выключателей 6-110 кВ.

Всего на ремонтную программу в текущем году «Волгоградэнерго» направит 267,4 млн. рублей.

В 2016 году специалисты волгоградского филиала отремонтировали свыше 2 тысяч км воздушных линий (ВЛ) электропередачи 0,4-110 кВ и 0,9 км кабелей. Специалисты расчистили более 248 гектаров трасс ВЛ 0,4-110 кВ, выполнили комплексный ремонт 44 подстанций 35-110 кВ и 620 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и 17 силовых трансформаторов 35-110 кВ.

Ежегодная реализация ремонтной программы позволяет обеспечить надежность электроснабжения потребителей Волгограда и Волгоградской области, а также является ключевым элементом подготовки к периоду пиковых нагрузок на электросети и оборудование.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
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