В праздничные дни объекты электросетевого комплекса под особым контролем энергетиков "Россетей"

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22 февраля 2017, 17:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
С 23 по 26 февраля 2017 года специалисты Группы компаний «Россети» обеспечат круглосуточный контроль над работой энергосистемы. В усиленном режиме будут работать диспетчерские и технические службы, сотрудники оперативных и ремонтных бригад, дежурные подстанций филиалов и руководители.
22 февраля в формате видеоконференции состоялось заседание Штаба электросетевого комплекса под руководством исполняющего обязанности главного инженера ПАО «Россети» Дмитрия Гвоздева. Участники встречи определили перечень мероприятий, устанавливающий повышенную ответственность по обеспечению бесперебойного электроснабжения.
В целях поддержания надежной схемы электроснабжения запрещены плановые работы на действующем электросетевом оборудовании в выходные и праздничные дни.
Осуществлена проверка технического состояния оборудования и противоаварийной автоматики, наличия аварийного запаса материалов, а также оснащенности аварийных бригад необходимым инвентарем, средствами защиты и спецтехникой, включая передвижные резервные источники питания различной мощности. Кроме того, приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, усилен пропускной режим.
Для оперативной ликвидации технологических нарушений, в случае их возникновения, в работе энергосистемы регионов разработана четкая схема связи и порядок взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления, службами МЧС, САЦ Минэнерго, а также проверена рабочая готовность всех средств связи и системы диспетчерского технологического управления.
В праздничные и выходные дни в зоне ответственности Группы компаний «Россети» для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации подготовлены порядка 9600 аварийно-восстановительных бригад в составе 48500 человек и 24000 единицы техники. Кроме того, в готовности находятся более 1400 бригад в составе 12000 человек более 5000 единиц техники подрядных организаций.
Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей энергетики в постоянной готовности находятся 4690 резервных источника электроснабжения мощностью почти 400 МВт. В зоне особого внимания будут находится социальные объекты и места с массовым пребыванием людей.
В целях оперативного информирования населения о произошедших аварийных отключениях в электрических сетях и ходе аварийно–восстановительных работ в Группе «Россети» круглосуточно функционируют контакт-центры.