 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В праздничные дни объекты электросетевого комплекса под особым контролем энергетиков "Россетей"

В праздничные дни объекты электросетевого комплекса под особым контролем энергетиков Россетей

22 февраля 2017, 17:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

Обсудить на форуме

201 просмотр

 С 23 по 26 февраля 2017 года специалисты  Группы компаний «Россети» обеспечат круглосуточный контроль над работой энергосистемы. В усиленном режиме будут работать диспетчерские и технические службы, сотрудники оперативных и ремонтных бригад, дежурные подстанций филиалов и руководители.

22 февраля в формате видеоконференции состоялось заседание Штаба электросетевого комплекса под руководством исполняющего обязанности главного инженера ПАО «Россети» Дмитрия Гвоздева. Участники встречи определили перечень мероприятий, устанавливающий повышенную ответственность по обеспечению бесперебойного электроснабжения.

В целях поддержания надежной схемы электроснабжения запрещены плановые работы на действующем электросетевом оборудовании в выходные и праздничные дни.

Осуществлена проверка технического состояния оборудования и противоаварийной автоматики, наличия аварийного запаса материалов, а также оснащенности аварийных бригад необходимым инвентарем, средствами защиты и спецтехникой, включая передвижные резервные источники питания различной мощности. Кроме того, приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, усилен пропускной режим.

Для оперативной ликвидации технологических нарушений, в случае их возникновения, в работе энергосистемы регионов разработана четкая схема связи и порядок взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления, службами МЧС, САЦ Минэнерго, а также проверена рабочая готовность всех средств связи и системы диспетчерского технологического управления.

В праздничные и выходные дни в зоне ответственности Группы компаний «Россети» для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации подготовлены порядка 9600 аварийно-восстановительных бригад в составе 48500 человек и 24000 единицы техники. Кроме того, в готовности находятся более 1400 бригад в составе 12000 человек более 5000 единиц техники подрядных организаций.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей  энергетики в постоянной готовности находятся 4690 резервных источника электроснабжения мощностью почти 400 МВт. В зоне особого внимания будут находится социальные объекты и места с массовым пребыванием людей.

В целях оперативного информирования населения о произошедших аварийных отключениях в электрических сетях и ходе аварийно–восстановительных работ в Группе «Россети» круглосуточно функционируют контакт-центры.

Компания: ПАО "Россети"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!