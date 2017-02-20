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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В праздничные дни производственные объекты Свердловского филиала "Т Плюс" и Екатеринбургской теплосетевой компании будут работать в особом режиме

В праздничные дни производственные объекты Свердловского филиала Т Плюс и Екатеринбургской теплосетевой компании будут работать в особом режиме

22 февраля 2017, 17:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: Т ПЛЮС

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В целях обеспечения надежного и бесперебойного энерго- и теплоснабжения потребителей все предприятия Свердловского филиала, АО «Екатеринбургская теплосетевая компания», ООО «Свердловская теплоснабжающая компания», ЗАО «Каменская теплоснабжающая компания» с 23 по 26 февраля 2017 года будут работать в особом режиме. Соответствующий приказ подписал Директор филиала Владимир Бусоргин.

Энергетики приняли все меры для обеспечения энергобезопасности региона в указанный период. Оборудование станций и тепловых сетей полностью подготовлено к работе в праздничные дни.  Теплоэлектростанции и котельные готовы к увеличению тепловых нагрузок для бесперебойного теплоснабжения потребителей в случае существенного понижения температуры наружного  воздуха, создан необходимый запас резервного топлива. Принятые меры позволят работать точно в соответствии с диспетчерскими графиками. Кроме того, согласно утвержденному графику будут нести круглосуточное дежурство бригады линейного персонала, чтобы исключить возможные технологические нарушения на объектах теплоснабжения.

Определен порядок оперативного взаимодействия с органами МВД, подразделениями МЧС России по Свердловской области в случае возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций или других происшествий. Предусмотрена четкая схема оповещения руководства производственных площадок, вызова в случае необходимости аварийно-ремонтных бригад.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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