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Новости компаний

ХКА поздравляет с Днем защитника Отечества!

ХКА поздравляет с Днем защитника Отечества!

22 февраля 2017, 16:26
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

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Уважаемые коллеги, партнеры!

23 февраля мы отмечаем один из самых патриотичных праздников - День защитника Отечества!

Он олицетворяет мощь нашего государства, стойкость и мужество тех, кто и в мирное время готов встать на защиту интересов своей Родины, своего дела и своей семьи! Я от всей души поздравляю Вас с этой замечательной датой!

Желаю Вам богатырского здоровья, большого счастья и побед на всех фронтах!
 

Генеральный директор ООО “ХКА”                                                                          А.Г. Рудой

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"
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