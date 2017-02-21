ХКА поздравляет с Днем защитника Отечества!

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
22 февраля 2017, 16:26
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС
Уважаемые коллеги, партнеры!
23 февраля мы отмечаем один из самых патриотичных праздников - День защитника Отечества!
Он олицетворяет мощь нашего государства, стойкость и мужество тех, кто и в мирное время готов встать на защиту интересов своей Родины, своего дела и своей семьи! Я от всей души поздравляю Вас с этой замечательной датой!
Желаю Вам богатырского здоровья, большого счастья и побед на всех фронтах!
Генеральный директор ООО “ХКА” А.Г. Рудой