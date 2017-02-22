"Чувашская энергосбытовая компания" не решила проблему задолженности перед "МРСК Волги"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
22 февраля 2017, 17:02
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО
Ситуация с неплатежами гарантирующего поставщика – АО «Чувашская энергосбытовая компания» за услуги по передаче электроэнергии, оказанные филиалом ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Чувашэнерго», в январе 2017 г. оставалась напряженной.
По состоянию на 1 января 2017 г. просроченная задолженность составляла 834 млн. руб. При этом в первом месяце текущего года от гарантирующего поставщика в адрес ПАО «МРСК Волги» не поступило никаких денежных средств, а лишь был произведен зачет взаимных требований с АО «Чувашская энергосбытовая компания» на сумму 60,9 млн. руб.
Таким образом, по состоянию на 1 февраля 2017 года просроченная задолженность АО «Чувашская энергосбытовая компания» увеличилась до 1 120,7 млн. руб.
В первой половине февраля гарантирующему поставщику удалось частично уменьшить задолженность на 317,5 млн. руб. Это стало возможным только «благодаря» крупнейшему должнику АО «Чувашская энергосбытовая компания»– ООО ККУ «Концерн «Тракторные заводы», который погасил часть своей просроченной задолженности в сумме 217 млн. руб. Однако ситуация продолжает оставаться напряженной.
Энергетики принимают все необходимые меры для предотвращения дальнейшего роста дебиторской задолженности. Филиал «Чувашэнерго» продолжает вести переговоры с предприятиями-должниками о проработке схем погашения задолженностей, выстраивает диалог с главами муниципальных образований, направляет обращения в Прокуратуру и Минстрой Чувашской Республики, а также ведет масштабную претензионно-исковую работу.