 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Чувашская энергосбытовая компания" не решила проблему задолженности перед "МРСК Волги"

Чувашская энергосбытовая компания не решила проблему задолженности перед МРСК Волги

22 февраля 2017, 17:02
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО

Обсудить на форуме

184 просмотра

Ситуация с неплатежами гарантирующего поставщика – АО «Чувашская энергосбытовая компания» за услуги по передаче электроэнергии, оказанные филиалом ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Чувашэнерго», в январе 2017 г. оставалась напряженной.

По состоянию на 1 января 2017 г. просроченная задолженность составляла 834 млн. руб. При этом в первом месяце текущего года от гарантирующего поставщика в адрес ПАО «МРСК Волги» не поступило никаких денежных средств, а лишь был произведен зачет взаимных требований с АО «Чувашская энергосбытовая компания» на сумму 60,9 млн. руб.

Таким образом, по состоянию на 1 февраля 2017 года просроченная задолженность АО «Чувашская энергосбытовая компания» увеличилась до 1 120,7 млн. руб.

В первой половине февраля гарантирующему поставщику удалось частично уменьшить задолженность на 317,5 млн. руб. Это стало возможным только «благодаря» крупнейшему должнику АО «Чувашская энергосбытовая компания»– ООО ККУ «Концерн «Тракторные заводы», который погасил часть своей просроченной задолженности в сумме 217 млн. руб. Однако ситуация продолжает оставаться напряженной.

Энергетики принимают все необходимые меры для предотвращения дальнейшего роста дебиторской задолженности. Филиал «Чувашэнерго» продолжает вести переговоры с предприятиями-должниками о проработке схем погашения задолженностей, выстраивает диалог с главами муниципальных образований, направляет обращения в Прокуратуру и Минстрой Чувашской Республики, а также ведет масштабную претензионно-исковую работу.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!