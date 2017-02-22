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Отраслевые новости: Россия

Олег Бочаров назначен заместителем министра промышленности России

Олег Бочаров назначен заместителем министра промышленности России

23 февраля 2017, 10:26
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Олега Бочарова заместителем министра промышленности и торговли РФ, следует из опубликованного на сайте кабмина распоряжения.

"Назначить Бочарова Олега Евгеньевича заместителем министра промышленности и торговли РФ", — говорится в документе, передает ria.ru.

Олег Бочаров занимал пост главы департамента правительства Москвы с августа 2014 года. Несколько раз избирался в Мосгордуму по одномандатному округу. Также занимал должность заместителя директора московской Службы спасения.

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