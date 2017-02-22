Олег Бочаров назначен заместителем министра промышленности России

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
23 февраля 2017, 10:26
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Олега Бочарова заместителем министра промышленности и торговли РФ, следует из опубликованного на сайте кабмина распоряжения.
"Назначить Бочарова Олега Евгеньевича заместителем министра промышленности и торговли РФ", — говорится в документе, передает ria.ru.
Олег Бочаров занимал пост главы департамента правительства Москвы с августа 2014 года. Несколько раз избирался в Мосгордуму по одномандатному округу. Также занимал должность заместителя директора московской Службы спасения.