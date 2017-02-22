"Россети": "Экология становится мощным драйвером глобальной энергетической трансформации в сторону интеграции и объединения"

Генеральный директор «Россетей», крупнейшей в Европе группы электросетевых компаний, Олег Бударгин, выступая на второй сессии Совета Организации глобального объединения энергосистем, развития и сотрудничества (Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization), затронул вопросы построения новой модели развития мировой электроэнергетической отрасли, отметив высокую степень влияния ТЭК на окружающую среду.



«В текущих условиях сокращения запасов углеводородов и сохраняющейся проблемы выбросов парниковых газов перед экспертным сообществом стоит задача сформировать такую архитектуру будущей энергетической отрасли, которая позволит внести значительный вклад в решение глобальных экологических проблем. Уверен, международная интеграция энергосистем способна дать весьма заметный положительный эффект», - заявил Олег Бударгин.



По мнению главы «Россетей», современный энергомост является прекрасной альтернативой использованию дополнительных энергетических мощностей. С учетом неравномерности потребления как в течение суток, так и сезонном разрезе, трансграничная интеграция дает возможность повысить эффективность использования генерации электроэнергии.



Прежде всего, это касается производства «чистой» энергии. Из-за невозможности постоянно получать её в одинаковых объемах появляются предпосылки для передачи из мест, где есть ее избыток в места, где в тот или иной момент возникает ее недостаток.



По прогнозам рост установленной мощности ВИЭ к 2030 г. может составить в России 10 ГВт, Японии 40-50 ГВт, Южной Кореи 25 ГВт, а Китае – до 250 ГВт. Организация межгосударственных перетоков в подобных объемах способна оказать значительное влияние на улучшение экологии в мире.



При этом Олег Бударгин отметил, что для организации общего рынка электроэнергии необходимо синхронизовать правила, стандарты и регламенты всех заинтересованных участников. Также нужно выработать единые правила торговли.



«Для решения этого вопроса предлагаю рассмотреть возможность создания Комитета по Глобальному рынку электроэнергии», - обратился он к коллегам.



Глава «Россетей» также напомнил коллегам о неразрывности электроэнергетической отрасли с фундаментальной наукой и для синхронизации процесса объединения энергосистем с техническим прогрессом выступил с инициативой сформировать в рамках GEIDCO Комитет по науке.



Создание данного органа даст возможность специалистам обмениваться технологиями и наработками через объединение компетенций сообщества национальных лабораторий, университетов, потребителей, поставщиков, start-up и инфраструктурных компаний.



Присутствовавшие на мероприятии члены GEIDCO были солидарны с главой «Россетей» в его стремлении сделать энергетику более «чистой и зеленой», а также выразили поддержку его заявлениям о необходимости выработать единые стандарты работы энергосистем для дальнейших шагов в сторону глобальной интеграции.