КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
24 февраля 2017, 12:53
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шувалова с Первым вице-президентом Ирана Э.Джахангири, Министром промышленности, рудников и торговли Ирана М.Р.Нематзаде, а также с Министром связи и информационных технологий Ирана М.Ваэзи.
Стороны отметили, что отношения между двумя странами вышли на беспрецедентно высокий уровень, приобрели интенсивный и насыщенный характер, что позволяет успешно взаимодействовать по широкому кругу вопросов как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате. «Энергетика представляется одним из наиболее перспективных направлений развития российско-иранского торгово-экономического сотрудничества», - отметил Александр Новак по итогам переговоров.
В рамках своего визита глава Минэнерго России также провел рабочую встречу с Министром нефти Ирана Б.Н.Зангане, на которой стороны обсудили вопросы участия российских компаний в проектах по освоению иранских месторождений, а также ситуацию на мировом рынке нефти.