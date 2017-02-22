"Город света" расцветил разработки резидентов "Сколково"

В феврале 2015 года на этапе Стартап-тура в Ростове-на-Дону, заметно волнуясь, Найра Давидсон рассказывала Sk.ru о своей идее создать светящийся провод, который был бы функциональным, гибким и прочным. Жюри оценило проект - Найра заняла первое место в треке «Энергоэффективные технологии», благодаря чему оказалась сначала на Startup Village, а затем - в числе резидентов Фонда «Сколково». Через два года, уже в Москве, в Сколково, Найра демонстрирует корреспонденту Sk.ru практическую реализацию проекта - разноцветные образцы тонкого люминесцентного провода, который выпускает основанная ей компания «ЛайтТек». Несколько месяцев назад провод спас жизнь московскому пожарному.



Разработку команды «ЛайтТек» (эта компания – резидент кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково») сейчас тестируют в подразделениях пожарной охраны МЧС - электролюминесцентный провод крепят к одежде и каскам, чтобы пожарных легче было заметить в темном и задымленном помещении. Кабель не боится воды, не нагревается, не поддерживает горение и, по уверению разработчиков, является самым экономичным из существующих источников света (0,3-0,5 Вт/кв.м). «Несколько месяцев назад во время пожара на юго-востоке Москвы под завалами оказался сотрудник МЧС. Его нашли лишь благодаря светящемуся проводу на каске и кислородном баллоне. Слава богу, успели откачать, - рассказывает г-жа Давидсон. – Кроме светящегося провода на одежде и касках мы предлагаем изготовить пожарный шланг с подсветкой по всей длине».



Еще одна очевидная сфера применения разработок компании «ЛайтТек» - дорожное строительство. «У нас есть два патента, связанных с подсветкой троссового ограждения, которое плохо различимо в темноте. Мы предлагаем интегрировать трос и подсветку в единое решение», - поясняет Найра Давидсон. Юрий Хаханов из кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» уверяет Sk.ru: аналогов светящегося провода в мире нет.



Увидеть эту разработку могли посетители выставки «Город света – территория будущего», которая с большим успехом прошла в четверг в Технопарке в Сколково. Специализированную выставку продукции и услуг в сфере электротехники организует Ассоциация «Русский Свет». Мероприятие собрало несколько тысяч участников - пожалуй, столь же многолюдно в недавно открытом Технопарке было лишь во время международного форума «Открытые инновации» прошлой осенью.



На большой интерес к выставке обратил внимание и открывавший ее Олег Перцовский, директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». «Отрадно видеть здесь такое количество заинтересованной публики. Для нас важно принимать в иннограде столь представительное мероприятие, пожалуй, крупнейшее в РФ в области освещения. Это – интересное и перспективное направление, оно входит в число приоритетов нашего кластера. С одной стороны, у нас есть целый ряд команд, которые занимаются этой темой – мы рассчитываем найти на выставке новых потребителей для их разработок. С другой стороны, мы надеемся на то, что ряды Фонда «Сколково» пополнят новые интересные участники», - рассказал г-н Перцовский Sk.ru. Несколько сколковских резидентов - дочерние структуры компаний, входящих в Ассоциацию «Русский свет». Всего с инновациями в освещении связана деятельность примерно десятка резидентов энергоэффективного кластера. Некоторые из них представили свои проекты на сколковской площадке в рамках выставки «Город света».



Это, в частности, компания «Эколайт», которая продемонстрировала устройство защиты от искрения в электрических сетях или установках, которое предназначено для автоматизированного предупреждения пожара. «Как показывает статистика, примерно треть пожаров связана с плохим контактом из-за проблем с электропроводкой и электрооборудованием, поделился с Sk.ru статистикой МЧС представитель «Эколайт» Федор Немцов. - Наше устройство отслеживает искрение и отключает сеть. По сути, это третье устройство, которое должно стоять в каждом электрическом щитке после автомата и УЗО, которые не спасают от всего комплекса проблем». Пока компания производит опытные партии устройства и реализовала несколько десятков пилотных установок на самых разных объектах. Другое, более развитое, направление деятельности «Эколайт» - изготовление светильников, которые установлены, в частности, на объектах Сбербанка и РЖД, а также в некоторых офисах на территории Сколково.



Еще один пример того, как перспективные разработки резидентов Фонда применяются в иннограде - деятельность команды «ЛИИС-Инженерные системы». Ее сотрудники показывали на выставке «Город света» модель трехкомнатной квартиры, оборудованной системами умного дома (такие же решения внедряются в строящемся в Сколково жилье) и «интеллектуальные» переговорные комнаты (таковыми станут несколько переговорок в Технопарке). «Такая переговорка позволяет всем участникам встречи в режиме реального времени просматривать на своих устройствах и редактировать документ, организовывать видеоконференцию, инсталлировать видеостены, управлять проекторами и аудиосистемами», - рассказал в беседе с Sk.ru Назар Назаров из компании «ЛИИС-Инженерные системы».



Компания занимается программным обеспечением, интеграцией, поддержкой, адаптаций имеющегося ПО под задачи заказчика. «Любые инженерные системы сами по себе интертны, логики работы у них нет, - поясняет собеседник Sk.ru. - Интеллект возникает тогда, когда появляется возможность получить единый интерфейс управления освещением, микроклиматом и так далее. Слагаемых умного дома три. Первое – единое управление, второе – возможность задать логику работы инженерных систем: когда вы уходите из квартиры, свет гаснет, системы отопления или кондиционирования переходят в энергоэффективный режим, клапаны водоснабжения и шторы закрываются. И, наконец, третий элемент - возможность видеть актуальное состояние всех инженерных систем в интерфейсе управления. В результате дом становится разумным. Этим мы и занимаемся в Сколково, автоматизируя освещение, микроклимат, в частности отопление, теплые олы и кондицинирование, систему водоснабжения, частично – управление мультимедийным оборудованием». При оснащении жилья в иннограде решениями из области умного дома инженеры из ЛИИС охотно используют наработки и оборудование других резидентов Фонда, в частности, контроллеры компании «МЗТА», которые также были представлены на выставке «Город света»». «В Сколково для этого есть необходимый интеллектуальный потенциал, мы активно общаемся с другими командами, реализуем совместные проекты. И это здорово, ведь Сколково для этого и задумывалось, правда?»