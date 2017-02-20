Россия наращивает высокотехнологичное производство в области солнечной энергетики

В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации прошло заседание Комиссии по вопросам определения степени локализации в отношении генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии.



В совещании, прошедшем под председательством директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Михаила Иванова, приняли участие представители профильных подразделений ведомства, предприятий солнечной энергетики, научно-технических центров и институтов, ассоциации «НП Совет рынка», Центра управления проектами в промышленности.



На заседании были рассмотрены представленные «Авелар Солар Технолоджи» (дочерней структуры компании «Хевел») заявления для определения степени локализации в отношении четырех генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.



Поэлементный расчет величины степени локализации был проведен в отношении Бурибаевской солнечной электростанции (село Бурибай, республика Башкортостан), Бугульчанской солнечной электростанции (село Бугульчан, республика Башкортостан), Грачевской солнечной электростанции (село Александровка, Оренбургская область) и Плешановской солнечной электростанции (село Плешаново, Оренбургская область). Все эти генерирующие объекты были введены в эксплуатацию в ноябре 2016 года.



По итогам рассмотрения представленных материалов участники заседания признали степень локализации по объектам соответствующей требованиям постановления Правительства № 426 «О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии».



«Установленные на сегодняшний момент требования по локализации оборудования и работ при строительстве станций выполнены на 70 и более процентов. Это опорные конструкции, фотоэлектрические модули, кремниевые пластины и многие другие элементы. При этом важно, что российская продукция в данной сфере имеет хороший экспортный потенциал», – отметил Михаил Иванов, -По его словам, сейчас идет активная работа по гармонизации 426-го постановления с критериями «российскости» для отечественного производителя, которые разрабатывает Минпромторг.



«Когда мы говорим о локализации, то должны понимать, что речь идет о полноценном производстве на территории России высокотехнологичной продукции, а не просто о сборке тех или иных элементов, – сказал по итогам прошедшего заседания заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков. – Это замечательно, что сами участники зарождающегося в нашей стране рынка солнечной энергетики проявляют активную заинтересованность в расширении сотрудничества с отечественными производителями и комплектаторами. Использование именно российской продукции является для них экономически эффективным решением».