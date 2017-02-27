7000 железнодорожных станций в Индии оборудуют солнечными панелями

Почти каждая железнодорожная станция Индии скоро будет работать на солнечной энергии. Об этом заявил министр финансов, корпоративных вопросов и информации, во время выступления, посвященного бюджету 2017 года.



Министр Арун Джетли объявил о том, что 7000 железнодорожных станций по всей стране перейдут на энергию Солнца. Произойдет это в рамках инициативы по снабжению индийской железной дороги 1000 мегаваттами солнечной энергии, которая была принята в конце 2014 года, передает Хайтек.



По словам министра, работа по установке солнечных панелей уже началась на трехстах ж/д станциях, и вскоре их число достигнет двух тысяч. Всего на конец марта 2015 года в стране насчитывалось 7137 станций. Установкой и обслуживанием солнечных панелей займутся подрядчики, которые подпишут долгосрочный договор с Индийскими железными дорогами.



В прошлом году железнодорожная компания Индии объявила о тендере на оборудование солнечными панелями крыш станций на 150 МВт. А в конце года — заключила партнерское соглашение с Программой развития ООН о строительстве по всей стране солнечных ферм на 5 ГВт.



Для реализации этой программы Индийская железная дорога уже привлекла ресурсы двух штатов, Гуджарата и Раджастана, всего га 75 МВт*ч. Затем в девяти других штатах будут построены новые солнечные станции, вырабатывающие 720 МВт*ч. И на заключительном этапе добавятся еще 4200 МВт*ч энергии Солнца, сообщает СleanTechnica.



Министерство новых и возобновляемых источников энергии Индии приняло решение удвоить мощности солнечных парков в стране — вместо ранее одобренных 20 ГВт мощностей будет построено около 40 ГВт. Это часть стратегической цели Индии: к марту 2022 года правительство собирается увеличить общий объем вырабатываемой в стране энергии солнца до 100 ГВт.

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