Более 650 заявок на подключение к электросетям подали жители Астраханской области с начала года

В астраханский филиал ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») с начала 2017 года поступило более 650 заявок на технологическое присоединение к электросетям компании. Общая суммарная мощность, запрошенная потребителями региона, превысила 62,5 МВт.



584 заявок, то есть почти 90%, поступило от физических лиц, мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт. На долю юридических лиц с мощностью электроустановок от 15 до 150 кВт и выше пришлось 67 заявок на технологическое присоединение.

Всего с начала года сотрудники астраханского филиала МРК Юга заключили 417 договоров на техприсоединение общей мощностью почти 6 МВт, а также исполнили обязательства по 226 договорам, предоставив новым потребителям 2,2 МВт мощности.



Подача заявки на присоединение к электросети возможна не только в пунктах обслуживания потребителей, но и в большинстве МФЦ региона. Потребители с мощностью устройств до 150 кВт могут подать заявку через корпоративный сайт МРСК Юга: http://mrsk-yuga.ru/. Там же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Такой способ подачи заявки сократит количество обязательных визитов в офисы компании до трех.



Другой полезный интерактивный ресурс – сервис «День потребителя». С его помощью можно записаться на личный прием к одному из ответственных руководителей, чтобы обсудить любой вопрос по ТП. Проходят такие приемы еженедельно по пятницам в астраханском филиале МРСК Юга по адресу: Астрахань, ул. Красная Набережная, 32. Здесь же потребители могут получить консультации квалифицированных специалистов по вопросам подключения к электрическим сетям компании и по тел.: 79-29-59, 79-29-73.