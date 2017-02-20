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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "Оренбургэнерго" призывают жителей соблюдать осторожность во время таяния и схода снега с крыш частных домов

Энергетики Оренбургэнерго призывают жителей соблюдать осторожность во время таяния и схода снега с крыш частных домов

27 февраля 2017, 14:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО

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Филиал ПАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» обращает внимание владельцев частных домов на правила электробезопасности при таянии снега.

При сходе с крыш ледовые глыбы могут повредить провода, отходящие от опоры ЛЭП до фронтонов домов. Это приведет к отключению электрической энергии в доме. Чтобы избежать обесточивания, владельцам домов лучше всего заранее предусмотреть снегозадерживающие приспособления. Если их нет, необходимо счищать снег и наледь с крыш. 

Если же провод все же оборвался, помните о правилах электробезопасности:

1. Не приближайтесь к оборванному проводу.
2. Не пытайтесь самостоятельно подключить провод к электросети.
3. Немедленно сообщите об обрыве на «горячую линию» «Оренбургэнерго» (3532) 98-48-48, диспетчерскую службу электросетей или по телефонам экстренных служб: 112, 02. 
4. Спокойно сообщите о проблеме, назовите адрес и контактный телефон.
5. Если у вас есть возможность, не оставляйте место происшествия, не допускайте к месту ЧП прохожих. Дождитесь приезда оперативно-выездной бригады энергетиков.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
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