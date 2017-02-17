Энергетики филиала "Удмуртэнерго" повышают инвестиционную привлекательность региона

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» приступил к реализации инвестиционной программы 2017 года. Одним из приоритетных объектов этого года станет техперевооружение подстанции 110 кВ «Воткинск».



Подстанция «Воткинск», одна из старейших в Удмуртии, была построена в 1959 году. Реализация проекта техперевооружения в 2017 году предполагает обновление морально и физически устаревшего электросетевого оборудования. А именно выработавшего нормативный срок эксплуатации линейного и шинного разъединителей, масляных выключателей на элегазовые, замену устройств релейной защиты автоматики.



- На подстанции, обслуживающей город Воткинск и часть Воткинского района, взамен устаревшего будет установлено современное оборудование. Стоимость инвестпроекта больше 50 миллионов рублей, - говорит директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев. – Поэтапная реализация инвестиционной программы по замене оборудования подстанции позволит повысить качество и надежность электроснабжения населенных пунктов Воткинского района, крупных градообразующих предприятия города Воткинска, а также даст возможность технологического присоединения новых объектов.



Еще один значимый объект инвестпрограммы на этот год – продолжение замены провода на 1-й и 2-й цепях воздушной линии 110 кВ Кама-РП Мостовое. Цель энергетиков – повысить надежность работы оборудования подстанции и исключить технологические нарушения в результате перегрузки воздушных линий. В этом году будет заменено 34,4 километра линий электропередачи. Напомним, для повышения пропускной способности энергоузла применяется высокотемпературный провод, в котором вместо классического алюминия используется сплав алюминия и циркония. Так, обычный алюминиевый провод сечением 150 мм летом обладает пропускной способностью в 450 ампер, а высокотемпературный – от 660 ампер и выше. Эти показатели как раз соответствуют тому, что требуется на узле «Кама - РП Мостовое».



Всего инвестиционная программа 2017 года предусматривает вложения 696 миллионов рублей в развитие сетевого хозяйства региона. Это на 54 миллиона больше, чем в прошлом году. В рамках инвестпрограммы будет построено и реконструировано свыше 300 километров воздушных линий электропередачи, реконструировано 14 подстанций и на 10 МВА увеличена мощность трансформаторных пунктов.