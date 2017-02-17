 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики филиала "Удмуртэнерго" повышают инвестиционную привлекательность региона

Энергетики филиала Удмуртэнерго повышают инвестиционную привлекательность региона

27 февраля 2017, 13:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УДМУРТЭНЕРГО

Обсудить на форуме

167 просмотров

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» приступил к реализации инвестиционной программы 2017 года. Одним из приоритетных объектов этого года станет техперевооружение подстанции 110 кВ «Воткинск».

Подстанция «Воткинск», одна из старейших в Удмуртии, была построена в 1959 году. Реализация проекта техперевооружения в 2017 году предполагает обновление морально и физически устаревшего электросетевого оборудования. А именно выработавшего нормативный срок эксплуатации линейного и шинного разъединителей, масляных выключателей на элегазовые, замену устройств релейной защиты автоматики.

- На подстанции, обслуживающей город Воткинск и часть Воткинского района, взамен устаревшего будет установлено современное оборудование. Стоимость инвестпроекта больше 50 миллионов рублей, - говорит директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев. – Поэтапная реализация инвестиционной программы по замене оборудования подстанции позволит повысить качество и надежность электроснабжения населенных пунктов Воткинского района, крупных градообразующих предприятия города Воткинска, а также даст возможность технологического присоединения новых объектов.

Еще один значимый объект инвестпрограммы на этот год – продолжение замены провода на 1-й и 2-й цепях воздушной линии 110 кВ Кама-РП Мостовое. Цель энергетиков – повысить надежность работы оборудования подстанции и исключить технологические нарушения в результате перегрузки воздушных линий. В этом году будет заменено 34,4 километра линий электропередачи. Напомним, для повышения пропускной способности энергоузла применяется высокотемпературный провод, в котором вместо классического алюминия используется сплав алюминия и циркония. Так, обычный алюминиевый провод сечением 150 мм летом обладает пропускной способностью в 450 ампер, а высокотемпературный – от 660 ампер и выше. Эти показатели как раз соответствуют тому, что требуется на узле «Кама - РП Мостовое».

Всего инвестиционная программа 2017 года предусматривает вложения 696 миллионов рублей в развитие сетевого хозяйства региона. Это на 54 миллиона больше, чем в прошлом году. В рамках инвестпрограммы будет построено и реконструировано свыше 300 километров воздушных линий электропередачи, реконструировано 14 подстанций и на 10 МВА увеличена мощность трансформаторных пунктов.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!