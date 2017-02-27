Кубаньэнерго проведет капитальный ремонт 30 км ЛЭП в Тбилисском районе

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 февраля 2017, 13:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Специалисты ПАО «Кубаньэнерго» (входит в «Россети») выполнят капитальный ремонт воздушной линий «Тбилисская – Кропоткин». Ее протяженность 31 километр. Выполненные работы позволят повысить надежность электроснабжения свыше пяти тысяч сельских жителей района.
В ходе работ специалисты Усть-Лабинских электрических сетей отремонтируют семь железобетонных опор и заменят 57 изоляторов, выработавших свой ресурс, на современные изоляторы из закалённого стекла. Последние обладают большей изолирующей способностью, повышенной механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействиям внешней среды. Энергетики также расчистят от древесно-кустарниковой растительности просеку линии.
– Учитывая социальную значимость района, ремонтные работы будут вестись без отключения абонентов. Для этого их переведут на резервные схемы снабжения, – рассказывает директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов. – Ремонт позволит обеспечить бесперебойное снабжение свыше пяти тысяч потребителей и ряд социально значимых объектов двух энергорайонов.