"Ленэнерго" представило проект модернизации сетей центра Петербурга на Российском инвестиционном форуме

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 февраля 2017, 14:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») представило проект модернизации сетей Центрального района Петербурга на стартовавшем сегодня в Сочи Российском инвестиционном форуме (РИФ).
В рамках выставочного павильона Санкт-Петербурга «Ленэнерго» представило видеоролик, посвященный проекту комплексной модернизации сетей Центрального района в 2016 – 2020 гг.
Реализация концепции комплексного развития предполагает оснащение Центрального района интеллектуальной электрической сетью с применением современных инновационных технологий в части цифровых средств релейной защиты и автоматики, а также средств дистанционного мониторинга технического состояния оборудования и систем управления сетями.
Благодаря применению современного оборудования подстанции станут компактней и безопасней. Также предполагается использовать заглубленные (подземные) подстанции, что поможет решить проблему дефицита свободного пространства в историческом центре Петербурга.
Российский инвестиционный форум – традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Мероприятие проводится с 2002 года. В этом году в РИФе принимают участие более 4000 делегатов со всего мира.