 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" представило проект модернизации сетей центра Петербурга на Российском инвестиционном форуме

Ленэнерго представило проект модернизации сетей центра Петербурга на Российском инвестиционном форуме

27 февраля 2017, 14:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

Обсудить на форуме

131 просмотр

ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») представило проект модернизации сетей Центрального района Петербурга на стартовавшем сегодня в Сочи Российском инвестиционном форуме (РИФ).

В рамках выставочного павильона Санкт-Петербурга «Ленэнерго» представило видеоролик, посвященный проекту комплексной модернизации сетей Центрального района в 2016 – 2020 гг.

Реализация концепции комплексного развития предполагает оснащение Центрального района интеллектуальной электрической сетью с применением современных инновационных технологий в части цифровых средств релейной защиты и автоматики, а также средств дистанционного мониторинга технического состояния оборудования и систем управления сетями.

Благодаря применению современного оборудования подстанции станут компактней и безопасней. Также предполагается использовать заглубленные (подземные) подстанции, что поможет решить проблему дефицита свободного пространства в историческом центре Петербурга.

Российский инвестиционный форум – традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Мероприятие проводится с 2002 года. В этом году в РИФе принимают участие более 4000 делегатов со всего мира.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!