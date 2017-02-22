Лучшие инженеры России работают в "Тюменьэнерго"

Специалисты АО «Тюменьэнерго» вошли в число победителей 17-го Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации «Профессиональные инженеры». Начальник производственной лаборатории филиала «Сургутские электрические сети» Ильяр Уразалиев и инженер электроизмерительной и теплотехнической лаборатории филиала «Нефтеюганские электрические сети» Елена Лопатина стали обладателями сертификатов и почетных знаков «Профессиональный инженер России» в номинациях «Электроэнергетика» и «Химия» соответственно.



Награждение лучших инженеров прошло в Российском Союзе научных и инженерных общественных объединений (РосСНИО).



Всероссийский конкурс «Инженер года» нацелен на выявление лучших специалистов страны, популяризацию профессий, пропаганду достижений и привлечение внимания государственных структур к проблемам инженерного дела и поддерживается руководителями регионов и Правительством Российской Федерации. Традиционно он включает два направления: «Инженерное искусство молодых» – для молодых специалистов в возрасте до 30 лет включительно и «Профессиональные инженеры» – для имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее пяти лет. Участниками конкурса ежегодно становятся до 70 тысяч человек из разных регионов страны. На федеральный уровень выходит около 1000 авторов научно-исследовательских работ, из которых представители профессионального сообщества выбирают лучших инженеров России. Специалисты АО «Тюменьэнерго» впервые приняли участие в этом конкурсе и сразу показали высокий результат.



«Мы живем в политически и экономически очень непростое время, когда роль инженера возрастает многократно, – отметил на церемонии награждения победителей д.т.н., профессор, заведующий кафедрой Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, генеральный директор ООО «Национальный институт нефти и газа» Всеволод Кершенбаум. – Сегодня мы понимаем, в какой изоляции оказалась наша страна. В последние десятилетия, после распада Советского Союза, на наши промыслы потоком хлынуло зарубежное оборудование из США, Японии, Западной Европы. За это время мы привыкли к тому, что можем ориентироваться на зарубежный опыт. Сейчас настал тот самый час икс, когда мы должны доказать своей стране, что сможем как инженеры выжить в этих условиях изоляции: построить новые предприятия, организовать научно-исследовательские и конструкторские группы, залечить все раны, которые были нанесены в этот экономически непростой период нашей науке. Пока мы только на пути к этому. Инженерный корпус с достоинством выполняет свои задачи, мы наращиваем научный потенциал, отказываемся в рамках импортозамещения от китайского пути развития, то есть от копирования зарубежных образцов. Мы идем своим путем, основываясь на своих научных разработках. На конкурсе «Инженер года» представлены работы, которые мы по достоинству оценили в части конкурентоспособности и в рамках успешного решения задач импортозамещения».



Елена Лопатина представила на конкурс свой научно-исследовательский проект «Химическая маркировка материалов, веществ и изделий», над которым она работала четыре года. Разрабатывать эту тему Елена начала еще до трудоустройства в «Тюменьэнерго» и теперь может рекомендовать свою разработку к внедрению на базе компании. «Для меня победа – это начало пути к новым достижениям, ведь завершенный проект дает силы развивать и воплощать в жизнь новые идеи. Для меня общественное признание высокой квалификации служит дополнительным стимулом и мотивацией к творческому научному труду. Советую всем: не упускайте свои возможности, участвуйте в конкурсах такого уровня, поскольку это поможет достичь успеха во многом», – комментирует Елена Лопатина.



Ильяр Уразалиев считает победу в конкурсе «Инженер года» своим самым большим на сегодняшний день научным достижением. Ильяр представил к рассмотрению экспертного жюри сразу несколько публикаций в отраслевых журналах: «Измерение и анализ диэлектрических параметров изоляции силового трансформатора с расщеплённой обмоткой низшего напряжения», «Обмен производственным опытом. Тепловизионная диагностика конденсаторов связи 110 кВ» и «Обмен производственным опытом. Анализ результатов комплексного обследования конденсаторов связи 110 кВ». Работая в должности ведущего инженера диагностической группы (с 2010 по 2014 годы), Ильяр Уразалиев уделил пристальное внимание комплексному обследованию силовых трансформаторов 110 кВ. Оценка состояния изоляции силовых трансформаторов с большим сроком службы – одна из самых сложных ключевых задач для продления их ресурса. Ильяр, исходя из опыта обслуживания данного оборудования, провел серьёзную работу, результатом которой и стали его публикации.



«Я считаю, что участие в конкурсе такого масштаба – очень почетно, – рассказывает Ильяр Уразалиев. – Для меня, как для технического специалиста, появилась возможность заявить о себе и своих научно-исследовательских проектах, получить оценку и рекомендации от ученых, а также познакомиться с изысканиями своих коллег и тем самым расширить границы своих научных познаний и интересов, найти нестандартные, новые пути решения различных вопросов. Пока эта награда – самая почетная из всех, что я получал».