МРСК Центра и Приволжья снижает потери в сетях и операционные издержки

В 2016 году объем отпуска электроэнергии в сети ПАО МРСК Центра и Приволжья» составил 54 013 млн кВт*ч, потери электроэнергии – 8,97% при плане 9,14%. По сравнению с 2015 годом потери снижены на 17 млн кВт*ч.



Снижения потерь в электрических сетях удалось достичь благодаря реализации ряда специально разработанных организационных и технических мероприятий, направленных на оптимизацию потерь в сетевом комплексе. В их числе - оптимизация систем расчетного и технического учета электроэнергии, своевременная реконструкция и ремонт энергообъектов, установка устройств компенсации реактивной мощности на объектах компании и потребителей, замена оборудования на энергоэффективное, увеличение пропускной способности ЛЭП.



В МРСК Центра и Приволжья ведется системная работа по оснащению приборами учета. В течение 2016 года было установлено и модернизировано более 11 тыс. точек учета электроэнергии, что дало эффект порядка 37 млн руб. или 11 млн кВт*ч. В 2017 году работа по модернизации парка приборов учета продолжится. Всего в этом году предстоит модернизировать порядка 18 тыс. приборов.



Стабильного снижения потерь в электрических сетях удается достичь также благодаря регулярной работе по выявлению фактов бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии. В 2016 году специалисты МРСК «Центра и Приволжья» выявили - в том числе в рамках 270 совместных с правоохранительными органами рейдов - и задокументировали 1 549 фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. В 45 случаях потребители использовали специальные устройства для хищения и занижения ее потребления. Сумма ущерба, нанесенного энергокомпании незаконными действиями потребителей электроэнергии, - свыше 95 млн руб. По итогам проверок за незаконное энергопотребление к административной ответственности привлечено 78 человек, возбуждено 3 уголовных дела по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Одно уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон и полным возмещением ущерба. Подразделениями служб транспорта и учета электроэнергии совместно с блоком безопасности МРСК Центра и Приволжья совместно с подразделениями транспорта и учета электроэнергии также были проведены мероприятия по возмещению нанесенного компании ущерба в размере 67,7 млн руб.



Экономия МРСК Центра и Приволжья в результате оптимизации собственного потребления ресурсов на хозяйственные и производственные нужды в 2016 году превысила 1 млн руб. За счет применения энергоэффективных средств освещения, модернизации систем отопления и теплоизоляции производственных зданий и сооружений расход энергоресурсов сократился по сравнению с планом года на 194 тонны условного топлива. Расход электроэнергии уменьшился на 2,5 млн кВт*ч, тепловой энергии – на 1 645 Гкал, природного газа на 96 тыс. м³, расход воды снижен на 16 тыс. м³.



Напомним, мероприятия по снижению потерь и операционных издержек в МРСК Центра и Приволжья реализуются в рамках Программы снижения потерь электроэнергии и программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, рассчитанной на 2016-2022 гг. Контроль выполнения программ в филиалах компании осуществляет Центральная комиссия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по энергосбережению и снижению потерь электроэнергии.