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Отраслевые новости: Россия

Минпромторг России оказал содействие предприятию Курганской области в решении проблем сертификации

Минпромторг России оказал содействие предприятию Курганской области в решении проблем сертификации

27 февраля 2017, 13:49
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ

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Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов провел рабочую встречу с Заместителем Губернатора Курганской области Александром Константиновым.

В ходе встречи была решена проблема АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования», связанная с сертификацией выпускаемых полнокомплектных транспортных средств на базе шасси отечественных автопроизводителей.

Заместитель Губернатора Курганской области рассказал, что по итогам 2016 года в экономике Курганской области наблюдается положительная динамика по многим значимым показателям: рост объемов производства промышленной продукции и доходов населения обогнал рост потребительских цен, улучшились показатели финансовой деятельности промышленных предприятий области.

Александр Морозов рассказал о действующих механизмах поддержки и защиты интересов российских машиностроителей, а также отметил значимость привлечения отраслевых и региональных экспертов при разработке механизмов государственной поддержки соответствующих сегментов промышленности.

Компания: Минпромторг РФ
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