На совещании в правительстве Республики Дагестан Андрей Ерешкин озвучил миллиардные долги населения

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 февраля 2017, 14:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
Управляющий директор ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (входит в группу компаний «Россети») Андрей Ерешкин принял участие в совещании, которое провел заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Шамиль Исаев. На нем также присутствовали управляющий директор «Дагестанской сетевой компании» Муртазали Гитинасулов, заместитель министра транспорта, энергетики и связи Эльдар Гаджибабаев и заместитель министра финансов РД Руслан Алиев. Главным лейтмотивом совещания стал вопрос укрепления платежной дисциплины в энергетической отрасли региона. Энергетики отметили, что сбытовой и сетевой компаниями проводится комплексная и планомерная работа по борьбе с хищениями электроэнергии и долгами потребителей.
Управляющий директор ПАО «ДЭСК» Андрей Ерешкин проинформировал присутствующих о мерах, направленных на ликвидацию дебиторской задолженности компании. Было отмечено, что долги предприятий ЖКХ республики на 1 февраля 2017 года достигли 988,73 млн рублей, задолженность населения составила 3181,71 млн рублей. По мнению Андрея Ерешкина, свою лепту в «долговую копилку» вносит невысокая платежеспособность учреждений, финансируемых из местного, республиканского и федерального бюджетов. Учреждения данных групп потребителей задолжали соответственно 230,19 млн руб., 62,58 млн руб. и 121,54 млн рублей.
«Мы стараемся подойти к вопросу ликвидации дебиторской задолженности комплексно. В связи с этим активно работаем с сетевой организацией, правоохранительными органами, представителями духовенства республики, главами муниципальных образований», - отметил управляющий директор ПАО «ДЭСК» Андрей Ерешкин.
На совещании также были затронуты вопросы формирования реестра многоквартирных домов, осуществляющих бездоговорное потребление электроэнергии, погашения задолженности предприятиями ЖКХ, эффективности рейдовых мероприятий компаний.