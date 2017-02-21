Опубликован отчет об объемах поставленной на оптовый рынок мощности в 2016 году

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 февраля 2017, 13:32
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
АО «СО ЕЭС» впервые разработан Отчет об объемах поставленной на оптовый рынок мощности в 2016 году.
В документ включены данные о поставках мощности в ценовых зонах оптового рынка, а также основные показатели, отражающие готовность генерирующего оборудования к выработке электроэнергии за 2016 год. В отчете содержится информация об обязательствах по поставке мощности, объемах недопоставки мощности, а также информация об изменении объемов аттестованной мощности. Приведены сведения о показателях, характеризующих эффективность использования мощности генерирующего оборудования, а также иная информация о поставках мощности на оптовый рынок в 2016 году.
Отчет опубликован на специализированном сайте оптового рынка электроэнергии и мощности.