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Отраслевые новости: Энергетика

Опубликован отчет об объемах поставленной на оптовый рынок мощности в 2016 году

Опубликован отчет об объемах поставленной на оптовый рынок мощности в 2016 году

27 февраля 2017, 13:32
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

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АО «СО ЕЭС» впервые разработан Отчет об объемах поставленной на оптовый рынок мощности в 2016 году.

В документ включены данные о поставках мощности в ценовых зонах оптового рынка, а также основные показатели, отражающие готовность генерирующего оборудования к выработке электроэнергии за 2016 год. В отчете содержится информация об обязательствах по поставке мощности, объемах недопоставки мощности, а также информация об изменении объемов аттестованной мощности. Приведены сведения о показателях, характеризующих эффективность использования мощности генерирующего оборудования, а также иная информация о поставках мощности на оптовый рынок в 2016 году.

Отчет опубликован на специализированном сайте оптового рынка электроэнергии и мощности.

Компания: АО "СО ЕЭС"
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