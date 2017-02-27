Представители ОАО "МРСК Урала" провели встречу с крупнейшими должниками Свердловской области

21 февраля при посредничестве Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области прошли переговоры между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Роскоммунэнерго» (находится под управлением ЗАО «Межрегионсоюзэнерго» (г.Москва) и ООО «Новоуральская энергосбытовая компания» по вопросам стабилизации платежной дисциплины.



Стороны обсудили существующие объемы просроченной дебиторской задолженности перед электросетевой компанией, спорные моменты и возможные пути стабилизации ситуации. На встрече также присутствовали представители Прокуратуры Свердловской области.



Ключевой темой обсуждения стали неплатежи крупного гарантирующего поставщика ОАО «Роскоммуэнерго» (осуществляет деятельность в г.Нижнем Тагиле). Сегодня дебиторская задолженность сбытовой компании перед ОАО «МРСК Урала» составляет более 811 млн рублей. Проблемный гарантирующий поставщик, в свою очередь, постоянно изыскивает новые механизмы уклонения от оплаты оказанных услуг, предпринимая различные попытки затягивания рассмотрения судебных разбирательств с ОАО «МРСК Урала», в том числе, с помощью некорректной трактовки нормативных актов, привлечения третьих лиц и простого введения суда в заблуждение.



Так, например, ОАО «Роскоммунэнерго» в октябре 2016 года подало в Свердловский областной суд заявление о пересмотре тарифного решения, установленного РЭКом Свердловской области в конце 2015 года, с целью приостановить судебные разбирательства по взысканию накопленных долгов. Соответствующие ходатайства в рамках ряда дел были отклонены. В сентябре 2016 года гарантирующий поставщик попытался без правовых оснований подать заявление о банкротстве ОАО «МРСК Урала». Арбитражный суд Свердловской области отказался его принимать. Судебный орган подтвердил, что гарантирующий поставщик не имеет ни материальных, ни процессуально-правовых оснований на подачу подобного заявления. Попытки обжалования определения суда также были неудачными.



В ходе встречи представители ОАО «Роскоммунэнерго» еще раз подтвердили ее участникам, что не прекратят практику погашения задолженности перед ОАО «МРСК Урала» только по исполнительным листам, подкрепляя свою позицию некорректными доводами. Гарантирующий поставщик заявил о невыполнении сетевой компанией заявок на отключение потребителей-должников, а также обвинил ОАО «МРСК Урала» в недостоверности передаваемых данных по объемам оказанных услуг.



Доводы сбытовой компании были опровергнуты ОАО «МРСК Урала». Так, ОАО «Роскоммунэнерго» уже неоднократно пыталось обвинить сетевую компанию в неисполнении договора в части ограничения должников в г.Нижнем Тагиле, перенося ответственность за собственную экономическую неэффективность на ОАО «МРСК Урала». Гарантирующий поставщик даже обратился в суд с иском о взыскании убытков с сетевой компании. Сумма исковых требований была заявлена в размере более 670 млн рублей. В конечном итоге судебным актом было установлено, что сетевая компания надлежащим образом исполняла свои обязательства по договору оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности. Кроме этого, суд подтвердил правомерность позиции ОАО «МРСК Урала», что обвинения ОАО «Роскоммунэнерго» основаны на ошибочном толковании норм законодательства. ОАО «Роскоммунэнерго» оперирует документами, которые по законодательству не могут являться основанием для ограничения потребителей. Также из представленных суду доказательств не представляется возможным достоверно установить, является ли указанная задолженность денежным обязательством потребителя и за какой срок. И являются ли данные сбытовой компании реальным основанием для введения режима ограничения.



Что касается данных об объемах выставляемых услуг ОАО «МРСК Урала» в адрес ОАО «Роскоммунэнерго», то они формируются, исходя из ежемесячных объемов предыдущих периодов, так как сетевая компания не может добиться от гарантирующего поставщика надлежащего исполнения условий договора и положений действующего законодательства, касающихся обязанности ОАО «Роскоммунэнерго» как гарантирующего поставщика предоставлять документы в адрес сетевой организаций об объеме оказанных услуг.



Так, например, начиная с 2015 года Роскоммунэнерго заявляет, что не имеет возможности оплатить услуги по причине несоответствия выставляемых «МРСК Урала» счетов-фактур и актов оказанных услуг бухгалтерскому и налоговому законодательству. И эти аргументы уже рассматривались и неоднократно признавались судами как необоснованные.



В случае неисполнения обязанности гарантирующим поставщиком по предоставлению информации по объему переданной электрической энергии законодательство предусматривают право сетевой организации формировать объем и стоимость услуг, исходя из ежемесячного объема предыдущего периода, чем «МРСК Урала» и вынуждено заниматься.



Стоит отметить, что это не первая попытка найти пути решения проблемы неплатежей. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области неоднократно рассматривало вопрос о сложившейся ситуации с платежной дисциплиной ОАО «Роскоммунэнерго» в регионе. Так, в марте прошлого года в присутствии руководства Нижнетагильского филиала данной сбытовой компании на Штабе по обеспечению безопасности электроснабжения Свердловской области гарантирующему поставщику протокольно было поручено урегулировать вопрос задолженности перед ОАО «МРСК Урала». Данное поручение руководство ОАО «Роскоммунэнерго» полностью проигнорировало, продолжив наращивать долги. В адрес гарантирующего поставщика были применены меры прокурорского реагирования, которые также до сих пор не выполняются.



Проблема неплатежей ОАО «Роскоммунэнерго» в адрес ОАО «МРСК Урала» существует с 2008 года. Гарантирующий поставщик под различными предлогами уклоняется от погашения своей задолженности, денежные средства в добровольном порядке не оплачиваются, долг погашается только на основании вступивших в законную силу решений суда при предъявлении исполнительного листа. Аргументы сбытовой компании о наличии у сбытовой компании большого объема собственной дебиторской задолженности со стороны населения, не принимаются сетевиками. По официальным данным гарантирующий поставщик на протяжении нескольких лет демонстрировал показатели собираемости на уровне около 90%. Открытым остается вопрос, если средства не направлялись на оплату оказанных услуг по передаче электрической энергии, где и каким образом они были использованы.



Вопрос повышения платежной дисциплины в регионе, по прежнему, будет находиться на контроле Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Свердловской области, так как речь идет о надежности поставок электроэнергии как населению, так и промышленным объектам, на которую прямое влияние оказывают неплатежи в отрасли.