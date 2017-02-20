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Новости компаний

Прошла годовая партнёрская конференция подразделения "Электрооборудование"

Прошла годовая партнёрская конференция подразделения Электрооборудование

27 февраля 2017, 12:54
Рубрика: Новости компаний
Метки: АББ

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16 февраля в Технополисе "Москва" состоялась годовая конференция подразделения "Электрооборудование". Руководители компаний-партнёров "АББ" – дистрибьюторских компаний, производителей низковольтных комплектных устройств, OEM-производители – собрались в Конгресс-центре Технополиса на годовую конференцию подразделения "Электрооборудование", получившую название "Давайте создавать будущее. Вместе".

Место встречи было выбрано не случайно – именно на территории данного Технополиса располагается Инновационный учебный центр "АББ", который участники смогли посетить перед началом мероприятия.

Во время конференции гости получили возможность ознакомиться с теми изменениями, которые происходят в ABB на глобальном уровне: об этом рассказали Анатолий Попов, руководитель компании в России, Беларуси и Центральной Азии и Андерс Карлссон, старший вице-президент ABB, руководитель подразделения "Электрооборудование" в Северной Европе.

Руководители российского дивизиона "Электрооборудование" поделились планами по выводу новых продуктов на рынок в 2017 году, отметили те организационные перемены, которые помогут компаниям-партнёрам создавать добавленную ценность для потребителей продукции ABB.

Помимо "Электрооборудования" на встрече было представлено подразделение "Электропривод и робототехника".

Конференция завершилась вручением памятных знаков в различных номинациях партнёрам, чьи усилия были особенно заметны в 2016 году.

Компания: Компания АББ
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