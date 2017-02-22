Рацпредложения белгородских инженеров-энергетиков включены в реестр рацпредложений ПАО "МРСК Центра"

Инженеры филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Александр Ташкин и Сергей Саенко стали авторами рационализаторских предложений, направленных на повышение эффективности процесса передачи электроэнергии и снижение потерь. Их разработки отмечены специальными удостоверениями и включены в реестр рацпредложений ПАО «МРСК Центра».



Заместитель начальника Валуйского РЭС по реализации услуг Сергей Саенко разработал ряд организационно-технических мероприятий, направленных на выявление фактов хищения электроэнергии в электросетевом комплексе.



На первом этапе мероприятий формируется своеобразная база данных, или «черный» список потребителей, допустивших факты хищения электроэнергии, а также потребительских счетчиков, искажающих объем использованной электроэнергии. На втором этапе для приведения учета потребителей к норме Сергей Саенко предложил новые расчетные и инструментальные способы выявления таких счетчиков. После внедрения данных мероприятий полезный отпуск электроэнергии у юридических лиц Валуйского района, прекративших использование «заряженных» счётчиков, вырос на 1,64 млн кВтч в сравнении с 2015 годом. На такую же величину были снижены потери электроэнергии в распределительной сети. Общий положительный эффект от комплекса организационно-технических мероприятий, проведенных в 2016 году, составил не менее 3,28 млн кВтч.



Ведущий инженер управления энергосбережения и повышения энергоэффективности Александр Ташкин в своем рацпредложении предложил дополнить конструктив комплектных трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ специальными конденсаторами для компенсации потерь реактивной мощности в силовых трансформаторах. Это снизит потоки реактивной мощности и, как следствие, технические потери в распределительной сети 6-10 кВ. Срок окупаемости проекта при незначительных дополнительных затратах (порядка 2%) не превышает 2-х лет. Автор отмечает, что если при плановой замене и установке новых трансформаторов заблаговременно позаботиться о компенсации в них собственных потерь реактивной мощности, это приведет к снижению нагрузочных потерь в сети 6-10 кВ. Ведь эффект от компенсации реактивной мощности в только одном трансформаторе составляет от 3,6 до 9 тыс. кВтч в год в зависимости от номинальной мощности. Принимая во внимание, что на балансе ПАО «МРСК Центра» более 110 тысяч трансформаторов 6-10/0,4 кВ, суммарный эффект может быть весьма значительным.



Удостоверения на рационализаторские предложения зарегистрированы в соответствии с положением о рационализаторской деятельности ПАО «МРСК Центра», направленном на поиск новых технических решений, призванных повысить качество и надежность электроснабжения потребителей.