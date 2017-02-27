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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Мариэнерго" отработали действия в условиях весеннего половодья

Специалисты Мариэнерго отработали действия в условиях весеннего половодья

27 февраля 2017, 14:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАРИЭНЕРГО, УЧЕНИЯ

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Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Мариэнерго» и ГУ МЧС России по Республики Марий Эл провели совместную штабную тренировку по обеспечению готовности к ликвидации технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций (ЧС) в период прохождения весеннего паводка.

Цель – проверка эффективности взаимодействия энергетиков и спасателей, а также отработка навыков практических действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем.

Вводная учений предусматривала подъем уровня воды на 1,5-2 метра выше нормы, в результате обильного таяния снега. Как следствие – угроза затопления нескольких ключевых подстанций и линий электропередачи.

В этих условиях был созван оперативный штаб «Мариэнерго». Его участники быстро оценили сложившуюся обстановку, определили силы и средства, необходимые для ликвидации последствий половодья. Оперативный и ремонтный персонал четко отработал действия по проведению работ по восстановлению нарушенного электроснабжения.

В ходе учений основное внимание было акцентировано на вопросах организации взаимодействия подразделений филиала и МЧС. Отрабатывались алгоритмы принятия решений и постановки задач оперативному и ремонтному персоналу в условиях ЧС.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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