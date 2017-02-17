ЗАО "ЗЭТО" готовит первую поставку КРУЭ

Великолукские специалисты установят комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на 110 кВ собственного производства на ПС «Перевальная» в республике Крым.



Сегодня ЗАО «ЗЭТО» — единственная компания в России, которая серийно выпускает КРУЭ, тем самым, выполняя государственную программу импортозамещения. Но еще 15 лет назад производство элегазовой техники для ЗАО «ЗЭТО» казалось несбыточной мечтой. За этот период предприятие глобально изменилось: проведена модернизация производственных мощностей, значительно обновлен парк станков, привлечены высококлассные специалисты.



Серийно выпускаемые элегазовые аппараты ЗАО «ЗЭТО» сегодня хорошо работают в разных климатических условиях у заказчиков по всему миру. В 2016 году завод благополучно аттестовал в ПАО «Россети» одно из самых сложных и наукоемких своих изделий — комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на 110 кВ, которое вобрало в себя все предыдущие конструкторские и технологические решения.



Уже этим летом заводскими специалистами будет осуществлена первая в истории предприятия поставка и установка КРУЭ-110 кВ в составе 7 ячеек в республику Крым на ПС «Перевальная», а в конце года оборудование должно быть запущено в эксплуатацию.



«Распредустройство очень компактно по сравнению с традиционными решениями и отлично вписывается в работу подстанций и электростанций, находящихся, например, на горных и скалистых территориях. Его можно разместить в небольшом помещении или в подземной части здания, при этом оно исправно функционирует в суровых климатических условиях, вплоть до температуры минус 45 градусов. Сейчас мы прикладываем все усилия, чтобы первый заказ на ПС «Перевальная» получился эталонным. Поставка разбита на 5 очередей, необходимо отгружать оборудование согласно графику», — рассказал генеральный конструктор ЗАО «ЗЭТО» Дмитрий Ярошенко.



Над разработкой распредустройства трудились специалисты конструкторского бюро (КБ) КРУЭ. Многие из них — молодые кадры с профильным высшим образованием, выпускники вузов из Иваново, Томска, Пскова, Санкт-Петербурга.



В дальнейшем ЗАО «ЗЭТО» планирует изготовление КРУЭ на более высокий класс напряжения — 220 кВ.