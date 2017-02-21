АО "ОЭК" подвело итоги ремонтной кампании 2016 года

CABEX
28 февраля 2017, 15:02
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК
В ушедшем году АО «Объединенная энергетическая компания» выполнило все намеченные мероприятия по повышению эффективности передачи и распределения электрической энергии. Было обеспечено надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей города Москвы, включая потребителей, проживающих на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.
В течение года АО «ОЭК» осуществлялось техническое обслуживание электросетевого имущества 0,4 – 220 кВ, а также его капитальный и текущий ремонт. В ходе выполнения ремонтной программы были выполнены следующие основные мероприятия:
- капитальный ремонт 92 трансформаторных подстанций, распределительных трансформаторных пунктов (ТП, РТП) 0,4-20 кВ;
- текущий ремонт 163 ТП, РТП 0,4-20 кВ;
- текущий ремонт 77 кабельных линий (КЛ) 0,4-20 кВ (замена вводов);
- капитальный ремонт 19,63 км КЛ 0,4-20 кВ;
- текущий ремонт 16 автотрансформаторов и силовых трансформаторов на подстанциях (ПС) 110-220 кВ;
- капитальный ремонт 5 КЛ 110-220 кВ;
- текущий ремонт 22 волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).
Были проведены комплексные ремонты зданий и сооружений, коллекторов, инженерных систем, систем связи, телемеханики и оборудования подстанций (трансформаторов, КРУ, КРУЭ). В полном объеме выполнены работы по профилактическому контролю 361 устройств релейной защиты и автоматики на питающих центрах компании.
Также выполнены все намеченные мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей, улучшению качества электрической энергии и подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов.
Выполнение программы капитальных и аварийно-восстановительных ремонтов - одно из важнейших направлений по поддержанию работоспособности энергообъектов. Ее реализация способствует повышению надежности эксплуатации оборудования, снижению риска возникновения технологических нарушений в энергетическом комплексе города Москвы и успешному прохождению осенне-зимнего периода.