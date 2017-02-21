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Отраслевые новости: Энергетика

АО "ОЭК" подвело итоги ремонтной кампании 2016 года

АО ОЭК подвело итоги ремонтной кампании 2016 года

28 февраля 2017, 15:02
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК

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 В ушедшем году АО «Объединенная энергетическая компания» выполнило все намеченные мероприятия по повышению эффективности передачи и распределения электрической энергии. Было обеспечено надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей города Москвы, включая потребителей, проживающих на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.

В течение года АО «ОЭК» осуществлялось техническое обслуживание электросетевого имущества 0,4 – 220 кВ, а также его капитальный и текущий ремонт. В ходе выполнения ремонтной программы были выполнены следующие основные мероприятия:

- капитальный ремонт 92 трансформаторных подстанций, распределительных трансформаторных пунктов (ТП, РТП) 0,4-20 кВ;

- текущий ремонт 163 ТП, РТП 0,4-20 кВ;

- текущий ремонт 77 кабельных линий (КЛ) 0,4-20 кВ (замена вводов);

- капитальный ремонт 19,63 км КЛ 0,4-20 кВ;

- текущий ремонт 16 автотрансформаторов и силовых трансформаторов на подстанциях (ПС) 110-220 кВ;

- капитальный ремонт 5 КЛ 110-220 кВ;

- текущий ремонт 22 волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Были проведены комплексные ремонты зданий и сооружений, коллекторов, инженерных систем, систем связи, телемеханики и оборудования подстанций (трансформаторов, КРУ, КРУЭ). В полном объеме выполнены работы по профилактическому контролю 361 устройств релейной защиты и автоматики на питающих центрах компании.

Также выполнены все намеченные мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей, улучшению качества электрической энергии и подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов.

Выполнение программы капитальных и аварийно-восстановительных ремонтов - одно из важнейших направлений по поддержанию работоспособности энергообъектов. Ее реализация способствует повышению надежности эксплуатации оборудования, снижению риска возникновения технологических нарушений в энергетическом комплексе города Москвы и успешному прохождению осенне-зимнего периода.

Компания: АО "Объединенная энергетическая компания"

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