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АО "Самарская Кабельная Компания" принимает участие в 16-ой международной выставке кабельно-проводниковой продукции "CABEX-2017"

АО Самарская Кабельная Компания принимает участие в 16-ой международной выставке кабельно-проводниковой продукции CABEX-2017

28 февраля 2017, 15:10
Рубрика: Новости компаний
Метки: Cabex-2017, КАБЕКС-2017, СКК

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 АО «Самарская Кабельная Компания» принимает участие в 16-ой международной выставке кабельно-проводниковой продукции «CABEX-2017», которая состоится в Москве, с 21 по 23 марта 2017 года, в КВЦ «Сокольники».

Приглашаем Вас на наш стенд № А 307 в павильоне 4.

АО “Самарская Кабельная Компания» представит всю номенклатуру производимой продукции для энергетики, строительства, железной дороги, связи и телекоммуникаций, машиностроения, атомной, нефтегазовой и автомобильной промышленности.

На выставке также будет представлена новая продукция АО «СКК»:

    - силовые и контрольные кабели не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения; пониженной пожарной опасности для районов с холодным климатом;
    - силовые кабели, не распространяющие горение и огнестойкие;
    - контрольные кабели, не распространяющие горение, огнестойкие, бронированные;
    - контрольные кабели, не распространяющие горение и огнестойкие для метрополитенов (согласовано с ОАО «Метрогипротранс»).

Вся продукция, производимая АО «СКК», сертифицирована на соответствие требованиям российских стандартах и Таможенного Союза, а силовые и контрольные кабели дополнительно сертифицированы в системе сертификации ГАЗПРОМСЕРТ.

 На стенде Вас ждут специалисты и эксперты, готовые ответить на любые интересующие вопросы о преимуществах нашей продукции и работы с нами.

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет>>>

Компания: АО "Самарская кабельная компания"
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