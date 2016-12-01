CABEX
28 февраля 2017, 15:10
Рубрика: Новости компаний
Метки: Cabex-2017, КАБЕКС-2017, СКК
АО «Самарская Кабельная Компания» принимает участие в 16-ой международной выставке кабельно-проводниковой продукции «CABEX-2017», которая состоится в Москве, с 21 по 23 марта 2017 года, в КВЦ «Сокольники».
Приглашаем Вас на наш стенд № А 307 в павильоне 4.
АО “Самарская Кабельная Компания» представит всю номенклатуру производимой продукции для энергетики, строительства, железной дороги, связи и телекоммуникаций, машиностроения, атомной, нефтегазовой и автомобильной промышленности.
На выставке также будет представлена новая продукция АО «СКК»:
- силовые и контрольные кабели не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения; пониженной пожарной опасности для районов с холодным климатом;
- силовые кабели, не распространяющие горение и огнестойкие;
- контрольные кабели, не распространяющие горение, огнестойкие, бронированные;
- контрольные кабели, не распространяющие горение и огнестойкие для метрополитенов (согласовано с ОАО «Метрогипротранс»).
Вся продукция, производимая АО «СКК», сертифицирована на соответствие требованиям российских стандартах и Таможенного Союза, а силовые и контрольные кабели дополнительно сертифицированы в системе сертификации ГАЗПРОМСЕРТ.
На стенде Вас ждут специалисты и эксперты, готовые ответить на любые интересующие вопросы о преимуществах нашей продукции и работы с нами.
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