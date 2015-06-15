"ЭЛЕКТРО-2017. Конференция "Энергетика будущего: новый взгляд на технологии, меняющие мир"

C 17 по 20 апреля в ЦВК «Экспоцентр» (Москва) состоится 26-я международная выставка «Электро-2017», которая проводится с 1972 года. Среди основных тематических разделов выставки: электроэнергетика, электротехника, промышленная светотехника, автоматизация зданий и сооружений, энергосбережение и инновации.

В рамках деловой программы ЭЛЕКТРО впервые состоится конференция «Энергетика будущего: новый взгляд на технологии, меняющие мир», организуемая АО «Экспоцентр», при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Комитета Государственной Думы ФС РФ по энергетике. Среди ключевых вопросов мероприятия: какая энергетика необходима для новых поколений; какие перспективы развития у возобновляемых источников энергии в России; когда настанет конец «нефтяного века» и какие альтернативные энергоресурсы будут лидировать в энергобалансе в ближайшем будущем; будет ли транспорт основным потребителем углеводородов; какой энергетической стратегии следует придерживаться руководству стран, экономики которых принято называть сырьевыми.

Smart-технологии будущего, которые уже сегодня меняют облик мировой энергетики, обсудят участники круглого стола «Интеллектуальная энергетика. Smart-технологии и инновации: российские перспективы и международный опыт». В России начинается реализация важного национального проекта - «интеллектуальная энергетическая система». Хотя, по мнению многих аналитиков, на данном этапе отсутствует целевое видение интеллектуальной энергетики и не обозначена четкая позиция государства по программе и механизмам ее реализации. Однако, опыт зарубежных стран показывает, что развитие этого направления осуществляется на основании национального стратегического документа. В связи с этим участникам круглого стола предстоит дать оценку перспективам и потенциалу развития интеллектуальной энергетики в нашей стране с точки зрения технологического аспекта, обратившись к лучшим международным практикам и соответствующим компетенциям.

Подробную информацию о деловой программе мероприятий и условиях сотрудничества можно получить в организационном комитете: +7 (495) 640-34-64, 647-93-76, 8-800-333-05-15, mail@oilandgasforum.ru