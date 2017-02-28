Инвестфорум в Сочи: экономику спасли, но сражение за ее рост продолжается

На Российском инвестиционном форуме обсуждали, как привлечь высококвалифицированных специалистов, благоустроить города и перевести экономику на "цифру"

В Краснодарском крае завершается первый день Российского инвестиционного форума в Сочи. Он проходит уже в 16-й раз, однако впервые — в феврале.

Деловая программа включает в себя 27 мероприятий, которые продлятся два дня — 27 и 28 февраля. В этом году дискуссия Инвестфорума в Сочи сконцентрирована на трех тематических блоках: "Новая региональная политика. Возможности для развития", "Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста" и "Реализуя проекты для жизни".

Пробежка по автодрому

Несмотря на то, что деловая программа Российского инвестиционного форума в Сочи началась в понедельник, многие участники прибыли в субботу, 25 февраля, для того чтобы посостязаться в корпоративных играх: соревнованиях на силу, ловкость и командный дух.

А воскресным утром бизнесмены и чиновники собрались на автодроме "Формулы-1". Участники, а также жители города пробежали один, два или четыре круга – каждый длиной 5500 м. Старт забегу дал олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев.

Культурная программа включала в себя гала-концерт закрытия 10-го зимнего Международного фестиваля искусств Юрия Башмета. Перед гостями выступили Денис Мацуев, Вадим Репин, Ави Авиталь, Всероссийский юношеский симфонический оркестр и, конечно, сам маэстро Башмет.

Экономику спасли

Главным событием первого дня Инвестфорума в Сочи стало пленарное заседание, в работе которого принял участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Основной темой сессии были заявлены инвестиции в регионы России и определение приоритетов региональной политики. Открывая заседание, председатель правительства отметил, что экономическая ситуация в стране улучшается: "Сегодня твердо можно сказать, что мы научились справляться с основным вызовом: кризисными явлениями, вызванными и проблемами мировой экономики, и нестабильностью сырьевых рынков, и, конечно, санкциями за нашу политическую позицию. Падение ВВП прекратилось, январская статистика продемонстрировала выход реальных располагаемых доходов в положительную зону, их прирост составил около 8% к уровню прошлого года".

При этом глава правительства отметил и ряд вызовов, которые стоят перед государством. Например, в сфере занятости населения: Медведев отметил, что ближайшие пять лет будут непростыми для рынка труда. "Причем речь не о безработице, надеюсь, мы научились управлять этими процессами, а скорее, о дефиците квалифицированных рабочих рук — это результат целого ряда накопившихся проблем и демографического провала 90-х годов. В Комплексный план работы правительства на период до 2025 года мы заложим ряд шагов, которые позволят наиболее эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы, помочь людям, нашим гражданам максимально реализоваться", — добавил глава кабмина.

Кроме этого, правительство будет работать над тем, чтобы в Россию приезжали работать высококвалифицированные и талантливые специалисты. Такое явление, как "утечка мозгов" за рубеж, Медведев назвал недопустимым. "Сегодня мы экспортируем нефть, газ и, к сожалению, интеллект. Но если за первые две позиции российский бюджет получает деньги, то интеллект уходит из страны и безвозвратно, и бесплатно. Это не просто расточительно. Это недопустимо по отношению к собственной стране", — сказал российский премьер.

Сражаться за каждый процент

В своем выступлении Дмитрий Медведев призвал увеличить на 50 млрд рублей программу льготного кредитования малого бизнеса под 6,5% годовых: "Надо расширить программу "Шесть с половиной" по кредитованию малого и среднего бизнеса. Этот инструмент мы создали для помощи тем малым и средним компаниям, которые ведут проекты в приоритетных отраслях: здравоохранении, АПК, обрабатывающих производствах и других отраслях. Предлагаю увеличить лимит программы, объем кредитования на дополнительные 50 млрд рублей для выдачи кредитов региональными банками, а также на инвестиционные цели", — сказал премьер. В течение ближайших двух недель Минэкономразвития вместе с Минфином должны представить согласованные предложения.

Еще одной мерой поддержки бизнеса должно стать изменение стандартов в разных отраслях экономики. "Мы занимаемся этим довольно давно, последние 10–12 лет, но не так интенсивно, как требуется. Прошу Экспертный совет при правительстве проанализировать, какие дальнейшие шаги здесь можно было бы предложить", — указал премьер. По его словам, многие из стандартов разрабатывались еще в советское время и сейчас являются излишне строгими, что останавливает приток инвестиций в экономику.

Закрывая пленарное заседание, Дмитрий Медведев призвал "сражаться за каждый процент роста": "Чтобы ни мы, ни наши дети не узнали, что такое отставшая от всего мира страна, мы должны сражаться каждый день. За каждый процент роста. За каждый регион. За каждый населенный пункт. За каждую компанию. За каждую идею. Сражаться за будущее России", — призвал председатель правительства.

После сессии глава кабмина осмотрел выставочные стенды форума, где ознакомился с комплексом "Безопасный город", открыл виртуальные двери в Краснодарский край, осмотрел макет будущего Экспо в Тверской области, и признался в том, что учится играть в хоккей.

Завершит рабочий график премьера в первый день Российского инвестиционного форума в Сочи встреча с представителями российских деловых кругов. А во вторник, 28 февраля, Медведев проведет встречу с главами субъектов Федерации, на которой обсудят вопросы межбюджетной политики.

Бесплатная частная медпомощь

В рамках тематического блока "Реализуя проекты для жизни" на Российском инвестиционном форуме "Сочи-2017" обсудили проблемы эффективности управления здравоохранением. Одной из ключевых тем стало развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) в социальной сфере. Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что доля коммерческих структур в программе государственных гарантий оказания медпомощи в 2017 году увеличилась. В 2011 году их было всего 7%.

"На данный момент в РФ 76 действующих государственно-частных проектов в здравоохранении", — отметила Скворцова. Она также пояснила, что это взаимодействие не увеличивает объем платной медицинской помощи гражданам. "Оно не становится вообще платным. В рамках государственных гарантий медицинские услуги остаются бесплатными", — сказала Скворцова. Благодаря этому взаимодействию в систему здравоохранения придут дополнительные средства, в том числе для оснащения дорогостоящим оборудованием.

Техническое перевооружение

Проблему нехватки квалифицированных специалистов и низкой эффективности труда, которую затронул Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания, обсуждали и на других сессиях Инвестфорума в Сочи. Одна из таких дискуссий одним своим названием обозначала важность темы: "Повышение производительности труда — национальный приоритет". В рамках этого заседания вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец признала, что стоимость рабочей силы в России недооценена и не соответствует квалификации кадров. "Сегодня основным препятствием роста производительности труда является резкое сокращение инвестиций в российскую экономику и отсутствие стимулов у предпринимателей вкладывать в техническое перевооружение. К этому стимулирует, к этому подталкивает абсолютно дешевая, заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует сегодняшнему уровню квалификации наших работников", — сказала Голодец.

"Я напомню, что на уровне МРОТ у нас сегодня в России работает 4,9 млн человек. И сегодня минимальный уровень оплаты труда в России ниже, к сожалению, прожиточного минимума. Доведение его до прожиточного минимума, до конкурентоспособного уровня даст серьезный выигрыш и производству, и экономике, и людям", — добавила вице-премьер.

По словам заместителя председателя правительства, высвобождение рабочей силы, которое происходит сегодня, "поможет перейти к производительным высокооплачиваемым рабочим местам". При этом она добавила, что в России на рынке труда нет недостатка в вакансиях. "Даже сегодня у нас продолжает оставаться около 1 млн вакансий, и с 2012 года это количество у нас ни разу не сокращалось", — сказала Голодец.

Она коснулась и темы дискриминации. По ее словам, около 37% женщин в России имеют высшее образование, что на 8 процентных пунктов больше, чем соответствующий показатель у мужчин, при этом зарплата у женщин составляет 73% от уровня средней зарплаты мужчин. Правда, дискриминация эта практически всегда носит естественный характер. "Потому что женщине всегда приходится совмещать свои профессиональные обязанности с обязанностями по дому и по воспитанию детей", — сказала вице-премьер.

Ольга Голодец напомнила, что Минтруд внес в правительство проект стратегии в интересах женщин. "И те меры, которые заложены в эту концепцию, нацелены прежде всего на то, чтобы женщина могла комфортно для себя выстраивать карьеру, сочетая материнство и трудовые обязанности", — добавила вице-премьер.

Экономика перейдет на "цифру" в июне

Разумеется, на Инвестфоруме в Сочи обсуждалась и цифровизация экономики и госсектора. Теме ее преимуществ и вызовов была посвящена отдельная секция. Замначальника Экспертного управления администрации президента РФ Леонид Осипов сообщил, что программа развития цифровой экономики в России будет разработана до июня, а горизонт планирования будет взят до 2025 года.

Он пояснил, что в программу войдут пять блоков, в том числе касающиеся нормативного регулирования законодательства, цифровой инфраструктуры, исследований и разработок, системы образования в новых условиях, подготовки систем управления для координации взаимодействия между органами власти, бизнеса и сообществами. Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин, ранее возглавлявший Агентство стратегических инициатив (АСИ), отметил, что цифровая экономика в России уже существует.

Само АСИ разработает стандарты цифрового развития к концу этого года. В них будет прописан набор социальных услуг, к которым должны быть подключены территории. В первую очередь это коснется образования, здравоохранения и соцобслуживания населения, рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Благоустройство против миграции

Еще одной темой для обсуждения стало благоустройство муниципалитетов. По мнению участников секции "Современный город: управляя экономикой, создаем комфортную среду", чем красивее город, тем больше там инвесторов и меньше — людей, уезжающих за лучшей жизнью в другие регионы. Зампред правительства РФ Дмитрий Козак отметил, что в некрасивый город с облезлыми домами инвестор точно не приедет. Его поддержал заместитель министра строительства Андрей Чибис. По его словам, перед тем как переехать, высококвалифицированный специалист или бизнесмен, желающий вложить деньги в экономику, обязательно посмотрит, есть ли на территории хорошие рестораны, в которых можно пообедать, и красивые парки, где можно погулять с ребенком или собакой. В свою очередь, из грязного города с разбитыми дорогами, обшарпанными домами и запущенными парками такой специалист при первой же возможности уедет.

Чтобы благоустроенных городов было все больше, в России запущена программа "Формирование комфортной городской среды", на которую пока выделено 20 млрд рублей, но возможно, сумма изменится в сторону увеличения. Козак подчеркнул, что условием выделения средств будет обязательное обсуждение проектов с гражданами. При этом министр строительства Михаил Мень призвал бизнес, в том числе малый, также принять участие в благоустройстве городов. Он привел экспертную оценку, согласно которой чем больше времени человек проводит в городе, тем больше денег он тратит. "Простая трансформация городских улиц под нужды пешеходов увеличивает активность и розничные продажи в прилегающих кафе и магазинах до 40%. То есть бизнес должен понимать, что благоустройство также делается для них", — сказал он.

Новые заводы: удобрения, мороженое, полимеры

Не менее важной, чем сессии и заседания, частью Российского инвестиционного форума в Сочи стали подписания соглашений о сотрудничестве. Приведем только часть из них.