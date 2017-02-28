Кубаньэнерго, Республика Адыгея и Майкопский технологический университет подписали трехстороннее соглашение

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
28 февраля 2017, 15:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» Александр Гаврилов, врио Главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов и ректор Майкопского государственного технологического университета Саида Куижева подписали соглашение на Российском инвестиционном форуме «Сочи 2017». Документ предусматривает взаимное сотрудничество в подготовке кадров для электроэнергетической отрасли Адыгеи.
Предметом соглашения стало взаимодействие в области подготовки высококвалифицированных кадров по специализации «электроэнергетика и электротехника». В рамках документа стороны обязуются создать научно-практическую базу для подготовки и переподготовки специалистов с высшим образованием.
ПАО «Кубаньэнерго» намерено на безвозмездной основе предоставлять студентам помещения, тренажеры, полигоны, наглядные пособия, оказывать содействие в организации и проведении производственной, преддипломной практики. Высококлассные специалисты компании также готовы проводить теоретические и практические занятия для студентов, принимать участие в работе аттестационных и экзаменационных комиссий.
– Необходимо, чтобы подрастающее поколение, получив высшее образование, было обеспечено рабочими местами. По инициативе руководства республики при университете создается профильный факультет. Выпускники смогут гарантированно устроиться на работу в Кубаньэнерго, – прокомментировал Александр Гаврилов.
Кабинет Министров Республики Адыгея берет на себя обязательства координировать взаимодействие сторон с органами власти республики, местного самоуправления в целях обеспечения подготовки квалифицированных специалистов.
– Самые главные инвестиции – это инвестиции в человеческий капитал. Майкопский государственный технологический университет намерен открыть кафедру на производственной базе филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети, готовить специалистов с учетом потребности в кадрах, привлекать сотрудников компании к учебному процессу, - сказала Саида Куижева.