Генеральный директор ООО «Присмиан РУС» дал эксклюзивное интервью для RusCable.Ru

Портал RusCable.Ru предлагает вниманию читателей эксклюзивное интервью с Чезаре Бидджоджера, генеральным директором ООО «Присмиан РУС» — российского филиала Prysmian Group, мирового лидера в кабельной индустрии. В этому году компания примет участие в Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex (21-23 марта, Сокольники), стенд А121.

Prysmian Group на протяжении многих лет является признанным мировым лидером в сфере энергетических и телекоммуникационных кабелей и систем, обслуживающий самые важные компании мира. В 2009 году, с приобретением завода «Рыбинскэлектрокабель», компания локализовала высокотехнологичное производство низковольтных и высоковольтных кабелей в России (подробнее можно прочитать здесь). Об истории приобретения этого производства, об особенностях вхождения на российский рынок и о ближайших и долгосрочных планах компании в России корреспондент портала и побеседовал с г-ном Чезаре.

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