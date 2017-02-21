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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Нижновэнерго" выявил крупное хищение электроэнергии в г. Заволжье

Нижновэнерго выявил крупное хищение электроэнергии в г. Заволжье

28 февраля 2017, 15:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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Сотрудники подразделения безопасности филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выявили хищение электрической энергии в г. Заволжье на сумму около 1,5 млн. руб.

В течение полутора лет коммерческое предприятие в г. Заволжье осуществляло безучетное потребление электроэнергии, в результате чего потери сетевой компании составили 392 952,00 кВт*ч. Противоправными действиями филиалу «Нижновэнерго» нанесен ущерб в размере 1 427 184,88 руб. Кроме того, в ходе проверочных мероприятий установлен факт реализации похищенной электроэнергии другим предприятиям Заволжья. 27 февраля имеющиеся материалы были направлены в УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Нижегородской области. В тот же день следственным отделом МО МВД России «Городецкий» по факту хищения электроэнергии возбуждено уголовное дело по ст.165 ч.2 УК РФ. Ведется следствие.

«Нижновэнерго» проводит систематическую работу по выявлению фактов незаконного использования электроэнергии. Так, в 2016 г. было проведено 127 835 рейдов по проверке узлов учета потребителей, из них 78 335 проверок юридических лиц и 49 500 – физических лиц.

Напомним, в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии для физических лиц – до 10 000-15 000 руб., для должностных – до 80 000 руб., для юридических – до 200 000 руб. Также выросли штрафы за нарушение правил пользования энергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок: для населения – до 2 000 руб., для должностных лиц – до 4 000 руб. Индивидуальных предпринимателей ожидает штраф в размере до 4 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, юридические лица – до 40 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В ряде случаев за хищение электроэнергии предусмотрена уголовная ответственность.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"

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