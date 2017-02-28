Пермские гидроэнергетики начали подготовку к половодью

CABEX
28 февраля 2017, 12:34
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
Камская ГЭС (филиал РусГидро) начала подготовку к пропуску половодья и дождевых паводков. Чтобы обеспечить безопасную и эффективную работу гидростанции в этот период, в Филиале создана паводковая комиссия во главе с первым заместителем директора - главным инженером Михаилом Медведевым.
Для своевременной и качественной подготовки к половодью разработан план мероприятий. Специалисты КамГЭС проведут осмотр гидротехнических сооружений, проверят состояние оборудования, зданий и дренажных устройств, работоспособность локальной системы оповещения. Для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций на станции формируется запас необходимых материалов, техники и оборудования. Оперативный персонал станции пройдет ряд обязательных тренировок и инструктажей.
Важной задачей паводковой комиссии является оповещение населения, местных властей и заинтересованных организаций о прохождении половодья. Для оперативного представления информации и реагирования на нештатные ситуации Камская ГЭС ежегодно заключает соглашение с муниципальным казенным учреждением «Пермское городское управление гражданской защиты». Обеспечивается взаимодействие с Камским бассейновым водным управлением, региональными и городскими паводковыми комиссиями, органами Росгидромета.
По предварительным прогнозам, половодье-2017 ожидается на уровне среднемноголетних значений. Запас воды в снежном покрове в бассейне Камского водохранилища по состоянию на 10.02.2017 г. составляет 95% от нормы. На сегодняшний день водохранилище сработано до отметки 103,37 м, с 21 февраля по 20 марта по указанию Росводресурсов Камская ГЭС работает со средними сбросными расходами 800 - 900 м3/с.