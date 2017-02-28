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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Подписан федеральный закон "О внесении изменения в федеральный закон "о промышленной безопасности опасных производственных объектов"

Подписан федеральный закон О внесении изменения в федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов

28 февраля 2017, 13:00
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

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Москва, 22 февраля. - Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", проект которого подготовило Минэнерго России.

Принятие данного Федерального закона направлено на снижение класса опасности автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) с 3 до 4 класса, что позволит отменить ряд избыточных мероприятий, в частности, необходимость получения лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов, принятия плановых проверок контрольно-надзорных органов, а также снизить затраты на обязательное заключение договоров с аварийно-спасательными службами (формированиями).

Минэнерго России продолжит актуализацию норм промышленной безопасности объектов газозаправочной инфраструктуры, в том числе в направлении исключения их из категории опасных производственных объектов.

Компания: Министерство энергетики РФ
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