Повышение доступности энергетической инфраструктуры: от опыта мегаполисов к новым стандартам для страны

27 февраля, в рамках работы проходящего в Сочи «Российского инвестиционного форума», генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин принял участие в панельной дискуссии «Повышение доступности энергетической инфраструктуры: от опыта мегаполисов к новым стандартам для всей страны».



В ходе дискуссии Александр Новак, Министр энергетики Российской Федерации, заявил, что тема доступности энергетической инфраструктуры очень важна для страны, малого, среднего и крупного бизнеса и каждого ее жителя. От доступности подключения зависят не только темпы роста экономики, но и деловая активность и бизнес-климат.



Глава «Россетей» Олег Бударгин в своем выступлении отметил, что за последние несколько лет реализация мероприятий по повышению доступности технологического присоединения дала ощутимые результаты. Первая задача проекта была создать нормальные условия для развития территорий и подключения к электросетям потребителей. «Россети», регионы и потребители заинтересованы в реализации этой задачи. О.Бударгин подчеркнул, что цель проекта — новый потребитель, который создает новые рабочие места и новую стоимость. Первый этап, по словам Бударгина, успешно пройден. Все основные решения на федеральном и региональном уровнях приняты. Теперь надо совершенствовать систему и идти дальше.



Генеральный директора ПАО «Россети» подчеркнул, что большое внимание необходимо уделять не только физической доступности присоединения к сетям, но и финансовой доступности, а также надежности и безопасности присоединения. На сегодня заложена хорошая база для серьезного экономического роста в регионах.



За последние четыре года количество обращений на технологическое присоединение со стороны населения, малого и среднего бизнеса выросло на 53%. В Сибири и на Дальнем Востоке крупные предприятия должны первоначально подключаться бесплатно, а погашать свою задолженность за вход в энергосистему могли бы за счет тарифов в течение 3—5 лет.



«Сегодня, — сказал Бударгин, — мы теряем порядка 2000 рублей на каждом подключаемом киловатте для нового потребителя, т. е. мы подключаем будущих потребителей за счет сегодняшних. Важно, чтобы любой потребитель имел нормальный действующий тариф. Договоры сейчас заключаются потребителем напрямую с электросетями без участия сбытовых компаний и местных властей».



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, поделилась своим опытом работы в регионе и отметила, что повышение доступности к энергетической инфраструктуре важно для каждого региона. При этом много зависит от слаженной работы, не только сетевых компаний, но и от взвешенной и грамотной политики органов власти на местах, которая должна учитывать интересы как потребителей, так и поставщиков.



По словам главы региона, на доступность присоединения влияют ответственность заявителей по выполнению технических условий и потребление заявленных ресурсов. Доступность присоединения влияет на интегральную оценку инвестиционной привлекательности региона. Перечень процедур еще может быть оптимизирован и сокращен.



Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в своем выступлении посмотрел на вопрос повышения доступности присоединения к сетям несколько шире, с точки зрения инвестиционной привлекательности проектов в этой сфере.



Он считает, что если создать ряд инвестиционно-привлекательных продуктов в энергосистеме, то это могло бы качественно повысить ее энергоэффективность. Совместная работа РФПИ с «Россетями» по установке «умных» счетчиков в пилотных регионах дала снижение потерь на 20%. Этот проект можно распространять на всю страну.



Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», обратил внимание на то, что ситуация в регионах разная. Хорошо обстоят дела в Москве и Санкт-Петербурге. В Тюменской области экономический рост в 5,0% благодаря решению проблем технологического присоединения к сетям. За сетевой комплекс, техническую и технологическую политику должен отвечать один центр. Он совместно с регионами и потребителями может обеспечить резервы роста.



Кроме того, муниципалитеты также должны заниматься землеустроительными делами вместе с ресурсоснабжающими организациями и потребителями. По мнению Александра Калинина, необходимо переходить на двуставочные тарифы, как в Европе и США, когда потребитель платит не только за потребление, но и за присоединенную мощность.