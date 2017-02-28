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Отраслевые новости: Россия

Рогозин рассказал, что повысит репутацию российской промышленности

Рогозин рассказал, что повысит репутацию российской промышленности

28 февраля 2017, 13:45
Рубрика: Россия
Метки: РОГОЗИН, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что цивилизованное освоение Арктики позволит вернуть российской промышленности мировую репутацию высокотехнологичной и надежной.

"Новое цивилизованное освоение Арктики может стать толчком для всей российской промышленности. Позволит вернуть ей мировую репутацию как высокотехнологичной и надежной", — сказал Рогозин в интервью "Российской газете".

По его словам, задача нового освоения Арктики мотивирует российскую науку и промышленность ускоренно двигать научно-технический прогресс, а изделия, которые пройдут испытания Арктикой, "будут работать и в любых других условиях" — это Рогозин назвал уникальным маркетинговым преимуществом или "арктическим знаком качества".

Сейчас нужна работающая в экстремальный мороз электроника, аккумуляторы, новые виды пластиков, сплавов, топлива, тканей, заметил вице-премьер. Также, по его словам, очень востребованы новые технологии строительства, в ЖКХ и энергосбережении. Он указал, что опыт строительства в таком регионе может быть применен в других северных странах, а эти технологии имеют "серьезный экспортный потенциал".

Компания: РИА
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