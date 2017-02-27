У Премии "КонТЭКст" появился официальный партнер в "Telegramm"

CABEX
28 февраля 2017, 15:37
Рубрика: Россия
Метки: КОНТЭКСТ-2017
Теперь обо всех новостях премии «КонТЭКСт» можно узнать и в «Telegramm». Официальным партнером «КонТЭКст» в Telеgram стал канал Energy Today.
Контент канала состоит как из аналитики политической и экономической ситуации в отрасли и отдельных её сегментах, обзорах законодательства и нормативно-правовой базы, анонсов важных мероприятий, публикаций федеральных и региональных СМИ, так и из информации от пресс-служб энергокомпаний, отраслевых общественных и научных организаций.
Канал Energy Today – это тергетированный инструмент коммуникации с целевой аудиторией в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
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