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Отраслевые новости: Россия

У Премии "КонТЭКст" появился официальный партнер в "Telegramm"

У Премии КонТЭКст появился официальный партнер в Telegramm

28 февраля 2017, 15:37
Рубрика: Россия
Метки: КОНТЭКСТ-2017

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Теперь обо всех новостях премии «КонТЭКСт» можно узнать и в «Telegramm». Официальным партнером «КонТЭКст» в Telеgram стал канал Energy Today.

Контент канала состоит как из аналитики политической и экономической ситуации в отрасли и отдельных её сегментах, обзорах законодательства и нормативно-правовой базы, анонсов важных  мероприятий, публикаций федеральных и региональных СМИ, так и из информации от пресс-служб энергокомпаний, отраслевых общественных и научных организаций.

Канал Energy Today – это тергетированный инструмент коммуникации с целевой аудиторией в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Подписывайтесь на канал и становитесь первым читателем всех актуальных новостей  о премии «КонТЭКст», ее партнерах, номинантах, жюри и экспертах.

Компания: Центр развития коммуникаций ТЭК
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