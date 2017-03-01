Утвержден план совместной работы Правительства Севастополя и ПАО "Россети" по реализации проекта EnergyNet

CABEX
28 февраля 2017, 17:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КРЫМ-2014, РОССЕТИ, СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО, smart grid, EnergyNet
В ходе первого дня работы Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» был утвержден план совместной работы Правительства Севастополя и ПАО «Россети» по реализации на территории города пилотного проекта создания цифровой распределительной электросети нового поколения EnergyNet.
Свои подписи под «дорожной картой» поставили Глава Севастополя Дмитрий Овсянников, генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин, заместитель руководителя рабочей группы Национальной технологической инициативы «EnergyNet», депутат Законодательного Собрания Севастополя Алексей Чалый.
Данный совместный проект направлен на модернизацию электросетей Севастополя. Проект определен как один из приоритетных для города федерального значения. В рамках первого этапа планируется создать акционерное общество, в которое будут переданы городские электросетевые активы.
По мнению Дмитрия Овсянникова, реализация проекта может принести мультипликативный эффект. «Во-первых, на территории Севастополя мы отработаем технические решения, которые заложат основу внедрения новых технологий не только в России, но и за рубежом. Во-вторых, мы вовлечем в процесс модернизации городских электросетей стратегического партнера в лице компании «Россети», который готов вложить значительные средства. В-третьих, мы заложим основу для формирования производственного кластера по «умным» распределительным электросетям, сможем вести разработки, обучать специалистов, строить дополнительные производственные мощности для выпуска такого рода оборудования», - сообщил глава города.
Олег Бударгин и Алексей Чалый также отметили значимость данного проекта для Севастополя. В частности, по словам руководителя «Россетей» благодаря ему в город приходят не только инвестиции, но и совершенно новые технологии, новый уровень надежности энергоснабжения.
«Это итог большой работы ученых и производителей, которая проделана во благо будущего Севастополя», - подчеркнул Олег Бударгин.
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