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Отраслевые новости: В мире

В "Газпроме" назвали дату строительства морского участка "турецкого потока"

В Газпроме назвали дату строительства морского участка турецкого потока

28 февраля 2017, 13:15
Рубрика: В мире
Метки: ТУРЕЦКИЙ ПОТОК, ГАЗПРОМ

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"Газпром" планирует начать строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в ближайшие несколько месяцев, сообщил член правления "Газпрома" Олег Аксютин.

"В настоящий момент на территории РФ завершена большая часть работ по расширению газотранспортной системы, в ближайшие несколько месяцев, во второй половине текущего года, мы планируем начать строительство морского участка"- сказал Аксютин в ходе Дня инвестора "Газппома".

Компания: РИА
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