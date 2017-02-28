В "Газпроме" назвали дату строительства морского участка "турецкого потока"

CABEX
28 февраля 2017, 13:15
Рубрика: В мире
Метки: ТУРЕЦКИЙ ПОТОК, ГАЗПРОМ
"Газпром" планирует начать строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в ближайшие несколько месяцев, сообщил член правления "Газпрома" Олег Аксютин.
"В настоящий момент на территории РФ завершена большая часть работ по расширению газотранспортной системы, в ближайшие несколько месяцев, во второй половине текущего года, мы планируем начать строительство морского участка"- сказал Аксютин в ходе Дня инвестора "Газппома".