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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В "Севкавказэнерго" бьют тревогу: рост долгов потребителей электроэнергии приобретает угрожающие размеры

В Севкавказэнерго бьют тревогу: рост долгов потребителей электроэнергии приобретает угрожающие размеры

28 февраля 2017, 14:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО

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На заседании балансовой комиссии АО «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») отметили угрожающий рост задолженности некоторых категорий потребителей электроэнергии в январе текущего года.

В ходе совещания, которое провели директор филиала МРСК «Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго» Казбек Закаев и исполняющий обязанности управляющего директора гарантирующего поставщика АО «Севкавказэнерго» Казбек Хаблиев, заострили внимание на показателях реализации энергоресурса, который в отчетном периоде составил 64,9%. Столь низкие производственные показатели обусловлены, прежде всего, существенными долгами населения республики, которое в общей сложности недоплатило гарантирующему поставщику в первом месяце 2017 года более 58 млн руб. Чрезмерными темпами растет задолженность предприятий отрасли ЖКХ. В январе к их суммарному долгу, превышающему 1 млрд руб., прибавилось еще 36,5 млн руб. Ровно на столько же увеличилась общая задолженность организаций, финансируемых из федерального и местного бюджетов.

Особое внимание собравшиеся уделили низкой платежной дисциплине потребителей в столице Северной Осетии. Уровень реализации энергоресурса Владикавказским ЭО, остановившийся на отметке 58%, стал одним из самых низких среди энергосбытовых отделений АО «Севкавказэнерго». Больше половины от общей суммы недоплат по Владикавказу составляют долги девяти предприятий, в числе которых ОАО «Владикавказские тепловые сети (недоплата в январе 22,1 млн руб.), МУП «Владикавказские водопроводные сети» (9,5 млн руб.), ФКУ «ОСК Южного военного округа» (4 млн руб.), ООО «Владикавказское домоуправление» (2 млн руб.)

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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