Холдинги Ростеха формируют комплексные решения в оптике и светотехнике

«Росэлектроника» и «Швабе» совместно создают предложения для крупных инфраструктурных проектов

Холдинги, входящие в радиоэлектронный кластер Госкорпорации Ростех, способны сформировать для рынка комплексные предложения в сферах систем отображения информации, фото- и оптоэлектронике, лазерных и светотехнических систем. Об этом заявил заместитель гендиректора «Росэлектроники» Игорь Клочко в преддверии выставки «Фотоника-2017», которая пройдет с 28 февраля по 3 марта в московском «Экспоцентре».

«Росэлектроника формулирует маркетинговую стратегию в виде триады «элемент-продукт-комплексное решение». В элементной базе у нас традиционно сильные позиции, в том числе в оптическом секторе, - например, лазерные модули, германиевая оптика, микродисплеи. Сейчас мы концентрируемся на генерации собственных продуктов на их основе, в первую очередь продуктов гражданских. При этом кооперация с холдингами радиоэлектронного кластера Ростеха, в частности, «Швабе» позволяет нам формировать комплексные решения для крупных инфраструктурных заказчиков», - сообщил Игорь Клочко.

«Мы обладаем внушительными ассортиментными линейками в оптике и фотонике, - в ключевых направлениях гражданской продукции радиоэлектронного кластера Ростеха», - отметил он.

По его мнению, кооперация со «Швабе» способна еще более расширить предложение самым разным целевым аудиториям. «Поэтому мы приняли решение о совместном экспонировании на «Фотонике», - добавил Игорь Клочко.

Напомним, что «Росэлектроника» представит на «Фотонике-2017» ряд перспективных разработок в сфере радиофотоники, волноводов, лазерной техники, а также телевизионных и светотехнических систем. В частности, на стенде холдинга будут экспонироваться системы освещения на диодных лазерах, исключающие опасность пожара или взрыва из-за возникновения искры и способные работать в агрессивных средах и под водой.

Также посетители выставки смогут ознакомится с разработками многослойных оптических носителей информации, превосходящих по объему хранения, эффективности способа и скорости считывания существующие форматы CD, DVD и BluRay.

«Росэлектроника» представит также электронные компоненты, производимые предприятиями холдинга, в частности, фотоприемники с зарядной связью и КМОП-фотоприемники, волоконно-оптические модули, транзисторные оптоэлектрические переключатели, знакосинтезирующие индикаторы и модули экрана.