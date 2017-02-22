5 инновационных проектов представила МОЭСК на РИФ-2017 в Сочи

Делегация ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») принимает участие в мероприятиях Российского инвестиционного форума – 2017, который в эти дни проходит в Сочи.



На объединенном стенде Правительства Москвы «Современная энергетическая система – основа устойчивого развития мегаполиса» компания представляет пять инновационных проектов. Делегацию ПАО «МОЭСК» возглавляет генеральный директор Петр Синютин.



В число прорывных проектов МОЭСК вошли строительство подстанций «Медведевская» и «Хованская», реализация проекта в области Smart Grid, комплекс мероприятий по снижению энергопотерь, а также внедрение программы «Ноль визитов», позволяющей проходить процедуру подключения к электросетям онлайн.



В первый день работы форума с проектами сетевой компании на стенде лично ознакомились министр энергетики РФ Александр Новак и генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин.



Рассказывая о достижениях ПАО «МОЭСК», Петр Синютин особое внимание уделил строительству инновационной подстанции «Медведевская». Данный питающий центр нового поколения призван обеспечить растущие потребности в электроснабжении ИЦ «Сколково». Подстанция будет оснащена современным оборудованием, в том числе отечественного производства, максимально отвечающим требованиям надежности, эффективности и эксплуатационной безопасности.



Сразу два проекта МОЭСК посвящены Новой Москве. Строительство подстанции «Хованская» и проект по Smart Grid призваны привести стандарты электроснабжения присоединенных территорий к столичным: сократить сроки восстановления электроснабжения, повысить надежность и качество поставки электроэнергии.



Так, высоковольтная подстанция «Хованская» проектной мощностью 700 МВА станет первым цифровым и одновременно самым крупным питающим центром Новой Москвы (суммарная трансформаторная мощность всех действующих сегодня подстанций – 1431 МВА). Проект Smart Grid позволит обеспечить в Новой Москве полную наблюдаемость и управляемость электрической сетью, автоматически выявлять аварийные отключения и дистанционно их ликвидировать, без выезда бригады. Для этого планируется реализация кольцевой резервируемой схемы распределительной сети и ее телемеханизация; организация каналов связи для интеграции в единую систему управления электросетями (SCADA/OMS/DMS-систему); а также внедрение интеллектуальной системы учета (Smart Metering).



Одним из ключевых направлений деятельности МОЭСК является технологическое присоединение к электросетям. Следуя мировым тенденциям по упрощению данной процедуры, энергетики столичного региона первыми в России создали возможность проходить все её этапы онлайн: от подачи заявки до подписания договора ТП при помощи электронной подписи. Стратегической перспективой компании является полный переход на онлайн-подключение. Уже сегодня порядка 50% заявок на техприсоединение поступает в компанию через «Личный кабинет» на портале utp.moesk.ru.



Российский инвестиционный форум – 2017 проходит в Сочи 27-28 февраля. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Мероприятие проводится с 2002 года. В этом году в РИФе принимают участие более 4000 делегатов со всего мира.