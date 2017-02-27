Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров высоко оценил представленный на Российском инвестиционном форуме энергоэффективный проект, реализованный в Пермском крае

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
28 февраля 2017, 15:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА
В рамках Российского инвестиционного форума, который проходит в г. Сочи, совместный стенд Пермского края и ОАО «МРСК Урала» (входит в группу компаний «Россети») посетил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Ознакомившись с экспозицией, глава ведомства дал высокую оценку проекту малой генерации, реализованному в Кунгурском районе на Ильичевском нефтяном месторождении. Инициатором проекта выступило ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ»), помимо нефтяников также приняли участие ОАО «МРСК Урала» и АО «ОДК-Авиадвигатель».
Реализация проекта проходила в два этапа. Первый - включал в себя строительство на Ильичевском месторождении газотурбинной электростанции (ГТЭС) суммарной мощностью 16 МВт с использованием в качестве топлива попутного нефтяного газа (ПНГ). Работы проходили в рамках «Программы по рациональному использованию попутного нефтяного газа (ПНГ) организаций Группы «ЛУКОЙЛ».
Второй этап был осуществлен ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» совместно с ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго». Для последующей передачи вырабатываемой электроэнергии ГТЭС «Ильичевская» в сеть, энергетики построили подстанцию 35/10 кВ «Юрман». На центре питания установлено два трансформатора по 16 мегавольтампер. Часть энергии, вырабатываемой объектом распределенной генерации, используется для разработки самого месторождения. Часть, через подстанцию «Юрман», отправляется во внешнюю сеть филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго». Ввод подстанции «Юрман» в работу позволил не только обеспечить выдачу мощности Ильичевскому месторождению, но и дал дополнительную гарантию надёжного электроснабжения бытовым потребителям 10/0,4кВ Кунгурского энергоузла Прикамья, а также тяговых подстанций ОАО «РЖД».
Реализация представленного Министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову проекта в Кунгурском районе имеет не только важное экономическое и социальное значение, но и позволят достичь серьезного экологического эффекта: довести уровень использования попутного нефтяного газа по Ильичевскому месторождению до 95 процентов.
Как подчеркнул руководитель Пермского края Максим Решетников, регион готов тиражировать проект в Прикамье, где это будет экономически обосновано, а также готов способствовать его распространению в других регионах России.