АО "Сибкабель" подтвердило статус надежного поставщика продукции для железных дорог

CABEX
1 марта 2017, 10:17
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС, СИБКАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ
АО «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) прошло ресертификационный аудит на соответствие требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) и Международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS (International Railway Industry Standard).
Представители Ассоциации по сертификации «Русский регистр» в течение четырех дней проверили деятельность 20 управлений, отделов и цехов: беседовали с руководителями, анализировали документы и наблюдали за работой подразделений.
Аудиторов в первую очередь интересовало качество продукции предприятия, его достижения в сфере технического перевооружения и внедрения новых технологий. Также ревизоры изучили процессы сбора и анализа данных и обеспечения безопасности продукции и персонала. «Я не первый раз на предприятии и в целом меня опять все порадовало. Вы реально растёте, динамично продвигаете интегрированную информационную систему управления процессами, не подменяя ею живую работу в цехах», - отметил эксперт Андрей Новицкий.
Новый стандарт системы менеджмента качества ISO 9001:2015 (ранее была версия ISO 9001:2011) начал действовать в сентябре 2015 года. Он определил дополнительные требования к большинству процессов. Главной особенностью новой версии стандарта стала рискоориентированность. Возникла необходимость обозначить внешние и внутренние факторы, которые могут повлиять на способность организации достичь поставленных целей, а также способы их профилактики и преодоления.
«Холдинг Кабельный Альянс» первым среди предприятий УГМК получил сертификат ISO 9001:2015. Сейчас наступила очередь входящих в его структуру заводов-изготовителей.
В то же время «Сибкабель» весной 2014 года стал первопроходцем в сертификационном аудите на соответствие требованиям Международного стандарта железнодорожной промышленности среди всех кабельных предприятий России. Сертификат IRIS выдается на три года, в настоящему времени подошел срок ресертификации.