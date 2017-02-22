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АО "Сибкабель" подтвердило статус надежного поставщика продукции для железных дорог

Холдинг Кабельный Альянс, Сибкабель, сертификация

АО «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) прошло ресертификационный аудит на соответствие требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) и Международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS (International Railway Industry Standard).

Представители Ассоциации по сертификации «Русский регистр» в течение четырех дней проверили деятельность 20 управлений, отделов и цехов: беседовали с руководителями, анализировали документы и наблюдали за работой подразделений.

Аудиторов в первую очередь интересовало качество продукции предприятия, его достижения в сфере технического перевооружения и внедрения новых технологий. Также ревизоры изучили процессы сбора и анализа данных и обеспечения безопасности продукции и персонала. «Я не первый раз на предприятии и в целом меня опять все порадовало. Вы реально растёте, динамично продвигаете интегрированную информационную систему управления процессами, не подменяя ею живую работу в цехах», - отметил эксперт Андрей Новицкий.

Новый стандарт системы менеджмента качества ISO 9001:2015 (ранее была версия ISO 9001:2011) начал действовать в сентябре 2015 года. Он определил дополнительные требования к большинству процессов. Главной особенностью новой версии стандарта стала рискоориентированность. Возникла необходимость обозначить внешние и внутренние факторы, которые могут повлиять на способность организации достичь поставленных целей, а также способы их профилактики и преодоления.

«Холдинг Кабельный Альянс» первым среди предприятий УГМК получил сертификат ISO 9001:2015. Сейчас наступила очередь входящих в его структуру заводов-изготовителей.

В то же время «Сибкабель» весной 2014 года стал первопроходцем в сертификационном аудите на соответствие требованиям Международного стандарта железнодорожной промышленности среди всех кабельных предприятий России. Сертификат IRIS выдается на три года, в настоящему времени подошел срок ресертификации.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"

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