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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Администрация Краснодарского края и Кубаньэнерго подписали соглашение о сотрудничестве

Администрация Краснодарского края и Кубаньэнерго подписали соглашение о сотрудничестве

1 марта 2017, 09:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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В рамках Российского инвестиционного форума, который проходил 27-28 февраля 2017 года в Сочи, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» Александр Гаврилов подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам развития энергетической инфраструктуры на Таманском полуострове. Размер инвестиционных вложений в строительство новых энергообъектов на Тамани составит более 7 миллиардов рублей.

По словам Вениамина Кондратьева, данный проект позволит в значительной степени решить вопрос с энергодефицитом в Темрюкском районе.

– Кубаньэнерго – заказчик строительства объектов энергетической инфраструктуры для развития Таманского полуострова, - отметил генеральный директор Кубаньэнерго Александр Гаврилов, –  в том числе для обеспечения электроснабжения объектов морского порта «Тамань» и объектов дорожной инфраструктуры, обеспечивающих подход к транспортному переходу через Керченский пролив.

Для создания технической возможности присоединения данных объектов до 2019 года дочерняя компания «Россетей» - Кубаньэнерго построит новый центр питания – подстанцию «Порт» классом напряжения 220 киловольт и мощностью 432 мегавольт-ампер. Также будут построены воздушные линии электропередачи уровнем напряжения 35-110-220 киловольт общей протяженностью почти 170 км.

Учитывая стратегическую важность поставленной перед Кубаньэнерго, на новой подстанции «Порт» будет установлено самое современное электрооборудование, линии электропередачи будут построены в гололедоупорном исполнении. Подстанция «Порт» – это подстанция закрытого типа на базе распределительных устройств с элегазовой изоляцией. Преимущества подстанций такого типа заключаются в их высокой степени надежности, длительном сроке эксплуатации оборудования, защите от гололедообразования и ветровых нагрузок, что немаловажно в сложной климатической зоне Таманского полуострова.

Линии электропередачи напряжением 110 и 220 киловольт будут возведены на стальных многогранных опорах. Такие опоры уже использовались Кубаньэнерго в период масштабной реконструкции электросетевого комплекса при подготовке к Олимпиаде в Сочи. Срок службы таких линий не менее 50 лет.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Форум проводится при участии Председателя Правительства Российской Федерации Д. Медведева. В этом году в форуме принимают участие около четырех тысяч человек – руководители крупных отечественных и зарубежных компаний, органы власти.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

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