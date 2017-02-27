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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более 50% специалистов калмыцкого филиала "МРСК Юга" прошли профессиональное обучение в 2016 году

Более 50% специалистов калмыцкого филиала МРСК Юга прошли профессиональное обучение в 2016 году

1 марта 2017, 16:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГО

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Практически каждый второй сотрудник калмыцкого филиала «МРСК Юга» (входит в группу компаний Россети) повысил свою квалификацию в 2016 году.

Подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 2016 году прошли 627 работников, что составляет более 50% численности сотрудников филиала. Еще 152 человека прошли обучение с начала 2017 года. Специалисты филиала совершенствовали знания по охране труда, обеспечению пожарной безопасности, получали новые специальности стропальщика, электромонтера по эксплуатации электросчетчиков, электромонтера оперативно-выездной бригады, мастера распределительных сетей, электромонтера-кабельщика, машиниста вышек, оператора по учету электроэнергии, электромонтера по обслуживанию подстанций и другие.

В рамках развития и обучения персонала в 2016 году 5 работников калмыцкого филиала прошли обучение в «Школе начальников РЭС», где получили навыки управления персоналом, бесконфликтного поведения, познакомились с основами Трудового законодательства.

Повышение квалификации сотрудников проходило на базе вузов и учебных центров Элисты, Краснодара и Москвы. Основными поставщиками услуг в области обучения стали частные учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Энергетик» города Ростова-на-Дону и «Астраханский учебный комбинат».

Компания: ПАО "МРСК Юга"
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