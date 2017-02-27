 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

Делегация Минпромторга России во главе с Глебом Никитиным посетит Каир, где обсудит проект Российской промышленной зоны в Египте

Делегация Минпромторга России во главе с Глебом Никитиным посетит Каир, где обсудит проект Российской промышленной зоны в Египте

1 марта 2017, 15:38
Рубрика: В мире
Метки: МИНПРОМТОРГ

Обсудить на форуме

289 просмотров

Первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Глеб Никитин и руководители крупных российских компаний 1-2 марта 2017 г. посетят с рабочим визитом г.Каир, где обсудят условия размещения Российской промышленной зоны в Египте, предварительно планируемой к развитию в районе г.Порт-Саид Восточный.

В рамках визита запланированы встречи с Министром торговли и промышленности Египта, сопредседателем Совместной Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Тариком Кабилем, Министром транспорта Египта Хишамом Арафатом, Министром здравоохранения и народонаселения Египта Ахмадом Рады, Министром международного сотрудничества и инвестиций Египта Сахар Наср, а также с Ахмадом Дарвишем - председателем Совета директоров Генерального управления экономической зоны Суэцкого канала.

В Российском центре культуры и науки в Каире пройдет презентация Российской промышленной зоны в Египте. Во второй день визита запланировано ознакомительное посещение площадки одной из китайских промышленных зон в г.Айн-Сохна.

Компания: Минпромторг РФ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!