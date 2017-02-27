Делегация Минпромторга России во главе с Глебом Никитиным посетит Каир, где обсудит проект Российской промышленной зоны в Египте

CABEX
1 марта 2017, 15:38
Рубрика: В мире
Метки: МИНПРОМТОРГ
Первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Глеб Никитин и руководители крупных российских компаний 1-2 марта 2017 г. посетят с рабочим визитом г.Каир, где обсудят условия размещения Российской промышленной зоны в Египте, предварительно планируемой к развитию в районе г.Порт-Саид Восточный.
В рамках визита запланированы встречи с Министром торговли и промышленности Египта, сопредседателем Совместной Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Тариком Кабилем, Министром транспорта Египта Хишамом Арафатом, Министром здравоохранения и народонаселения Египта Ахмадом Рады, Министром международного сотрудничества и инвестиций Египта Сахар Наср, а также с Ахмадом Дарвишем - председателем Совета директоров Генерального управления экономической зоны Суэцкого канала.
В Российском центре культуры и науки в Каире пройдет презентация Российской промышленной зоны в Египте. Во второй день визита запланировано ознакомительное посещение площадки одной из китайских промышленных зон в г.Айн-Сохна.