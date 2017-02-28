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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики ЮЯЭС завершают строительство новой ЛЭП для объектов ПАО "Газпром"

Энергетики ЮЯЭС завершают строительство новой ЛЭП для объектов ПАО Газпром

1 марта 2017, 09:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ДРСК, ЛЭП

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Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» завершает возведение воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ в Алданском районе. Уже установлено более 80 % опор, идут работы по монтажу провода.

Строительство новой ЛЭП – важный этап реализации крупного инвестпроекта филиала по осуществлению технологического присоединения для стратегически и экономически важного проекта региона – магистрального газопровода «Сила Сибири».

Линия длиной 7 км протянется от ПС № 6 «Восточная» к перекачивающей станции, расположенной в районе посёлка Тамарак Алданского района и обеспечит на первом этапе электроснабжение базы линейного производственного управления, узла подключения очистного устройства и газораспределительной станции.

Финансирование строительства энергообъекта осуществляется поэтапно, на его реализацию энергетики уже направили 12 млн рублей. После сдачи объекта Южно-Якутский филиал приступит к выполнению аналогичного проекта в Нерюнгринском районе общей протяженностью более 30 км, плановая сдача которого – конец 2018 года.

- Кроме строительства новых линий электропередачи для подключения объектов ПАО «Газпром» требуется реконструкция четырех существующих подстанций напряжением 110/35 кВ, - прокомментировал заместитель директора по развитию и инвестициям Александр КУЛЁМИН, - в перспективе - строительство трёх подстанций напряжением 220/10 кВ и 110/10 кВ для подключения компрессорных станций для линейной части газопровода.

Компания: АО "ДРСК"
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