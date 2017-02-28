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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики провели "Электросмену" для детей и подростков в музее " Кварки"

Энергетики провели Электросмену для детей и подростков в музее Кварки

1 марта 2017, 10:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ

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22 февраля департамент по связям с общественностью  ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  совместно с партнером – музеем занимательных наук «Кварки» (г. Нижний Новгород) организовали для детей и подростков «Электросмену». Участниками мероприятия по электробезопасности стали нижегородцы и гости из Кстова.

Фестиваль электробезопасности продолжался несколько часов, за это время дети и подростки успели ответить на вопросы про электричество и электробезопасность на станции «Самый умный», отгадали электроприборы по звуку в локации «Большое ухо», собрали пазлы-великаны с правилами электробезопасности, выбрали «Самого шустрого энергетика» и одели товарищей в профессиональный костюм в эстафете «Собери энергетика на работу».

«Вожатые» «Электросмены» объяснили ребятам, для чего нужны защитные элементы экипировки, как они помогают сберечь здоровье и жизнь человека от воздействия электрического тока, рассказали, что каждый профессионал бережет свое здоровье и соблюдает правила электробезопасности, и все дети и взрослые должны следовать их примеру.

Фестиваль «Электросмена», организованный благодаря партнерским отношениям с нижегородским музеем занимательных наук «Кварки», открывает новые возможности ответа на вопросы электробезопасности. Участники могут не только узнать и заучить серьезные правила, но и получить объяснение опасности электротока с физической точки зрения, поучаствовать в активностях команды «Электропатруль» и рассмотреть научные экспонаты, в т.ч. отражающие работу и действие электрического тока.

По словам педагогов, сопровождавших учеников из Кстовского лицея, с мероприятий, которые  происходят в интересной, нестандартной форме, с использованием наглядных материалов и увлекательных заданий дети увозят багаж из важных знаний и положительных эмоций.

За годы работы в сфере профилактики электротравматизма среди несовершеннолетних энергетики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» разработали и реализовали целую серию проектов. Большинство из них ежегодно обновляются, чтобы быть актуальными и интересными. В ежегодной программе мероприятий энергокомпании, помимо традиционных уроков электрограмоты: «Нескучные уроки» в детских садах, увлекательные игры и беседы в оздоровительных лагерях, общешкольные праздники электробезопасности и городские мероприятия. В активную работу по профилактике электротравматизма включились родители, руководители и педагоги учреждений дошкольного и общего среднего образования. Благодаря расширению присутствия в сетевом пространстве, созданию аккаунтов и пабликов в соцсетях, открытию официального Youtube-канала появилась возможность диалога родительского и педагогического сообщества и энергетиков. Появилась обратная связь: педагоги и родители получили возможность подать заявку на урок электробезопасности в режиме онлайн, энергетики – получать приглашения выступать на педагогических конференциях, семинарах, и родительских собраниях. С  2016 года контент по электробезопасности также демонстрируется на мониторах в учебных заведениях.

В планах компании - продолжение начатых успешных проектов и реализация новых. Энергетики МРСК Центра и Приволжья убеждены, что работа по профилактике электротравматизма должна быть регулярной, масштабной и разнообразной.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

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